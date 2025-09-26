0

Экс-футболист «Урала» Лунгу не будет играть за «СиндЕкат». Медиаклуб выставил вингера на трансфер

Чисамба Лунгу не будет играть за «СиндЕкат».

Об этом рассказал представитель клуба и комментатор WINLINE Медиалиги Сергей Дурасов.

«Чисамба не будет играть за «СиндЕкат». Чисе как будто необходима новая мотивация, чтобы заново феерить. Я передаю, что знаю: он выходит на тренировку – король, выходит в старте и даже не бежит. Почему-то не хочет это делать. Хотя очевидно, что может. Поэтому его выставили на трансфер».

Лунгу выступает за «СиндЕкат» с осени 2024-го. В составе екатеринбуржцев он провел 19 матчей, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

В профи Чисамба выступал за «Урал» (98 матчей в РПЛ) и сборную Замбии. Он – обладатель Кубка Африки-2012.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Any Given Thursday
