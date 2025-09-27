«Альтерон» играет с Lotus Music в дивизионе претендентов Кубка Лиги
«Альтерон» встречается с Lotus Music в 3-м раунде WINLINE Кубка Медиалиги.
Команда, одержавшая победу, сыграет с победителем пары «Альфа-Банка» – СКА, проигравшая – покинет турнир.
Кубок Медиалиги
Дивизион претендентов, 3-й раунд
27 сентября, суббота
«Альтерон» – Lotus Music – 0:0 (первый тайм)
«Альтерон»: Филиппов, Сэм, Старков, Васильев, Сиваков, Клишин, Рахмани, Климов, Марков, Юрьев, Мещеряков.
Lotus Music: Ермаков, Кокаев, Полюткин, Звонков, Соловьев, Сергин, Табо, Романюк, Опоку, Сима, Колотыга.
Матч проходит в Москве на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
