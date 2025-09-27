  • Спортс
  • «Писарского удалять нельзя. «Варвары» скажут, что это удаление. ##### это шоу нужно тогда?». Дато о судействе матча «Альфа-Банка» – СКА
1

«Писарского удалять нельзя. «Варвары» скажут, что это удаление. ##### это шоу нужно тогда?». Дато о судействе матча «Альфа-Банка» – СКА

Дато Деметрадзе оценил судейство матча WINLINE Кубка Лиги «Альфа-Банка» – СКА.

В первом тайме матча «Альфа-Банка» – СКА (0:5) в Кубке Медиалиги Владимир Писарский ударил Константина Мишина локтем по лицу и получил за это желтую карточку. Арбитр матча, смотря повтор момента на системе VAR, заявил, что форвард СКА не наносил акцентированный удар.

«Команда хорошая, не могу сказать, что было непросто. В матчах группы было тяжелее. Результат точно не по игре. Вопросы к судейству есть, но ссылаться на них не хочется.

Главный вопрос по красной карточке. Всем на стадионе казалось, что это красная, но Писарского удалять нельзя. Будут «Варвары», скажут, что удаление. Но это для нас ничего не поменяет. ##### [Зачем] это шоу нужно тогда?», – сказал хавбек «Альфа-Банки» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
