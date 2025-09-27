Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги

Джордже Деспотович близок к переходу в 2Drots из WINLINE Медиалиги.

По информации «Спорт-Экспресс», экс-нападающий «Рубина », «Оренбурга » и тульского «Арсенала» скоро может перейти в 2D.

На счету Деспотовича 88 матчей в РПЛ . Последним клубом форварда стал сербский «Борац».

Ранее в заявке 2Drots на Кубок Медиалиги появился игрок с никнеймом Mister Д.