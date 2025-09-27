Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
Джордже Деспотович близок к переходу в 2Drots из WINLINE Медиалиги.
По информации «Спорт-Экспресс», экс-нападающий «Рубина», «Оренбурга» и тульского «Арсенала» скоро может перейти в 2D.
На счету Деспотовича 88 матчей в РПЛ. Последним клубом форварда стал сербский «Борац».
Ранее в заявке 2Drots на Кубок Медиалиги появился игрок с никнеймом Mister Д.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости