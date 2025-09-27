Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»

Юрий Семин высказался об участии медиакоманд в Кубке России.

«Это нормальное явление. Зачем их убирать из Кубка. Они сыграли один раунд, два – и вылетают. Зачем их убирать.

Им надо стремиться к тому, чтобы правильно играть, побеждать и проходить как можно дальше в Кубке. РФС им предоставил хорошую возможность проявить себя, показать себя. У них есть шанс выиграть Кубок. Выигрывайте!

Почему они не выигрывают Кубок , а выигрывают профессиональные команды? Вот и все. Надо к этому стремиться. Им платят деньги. У них очень мощная пресса, поддержка, околофутбольная тусовка и так далее. Надо выигрывать. Тогда есть шанс советовать. А когда ничего не выигрывают, советчиков много», – сказал бывший главный тренер «Локомотива ».

Медиакоманды участвуют в Кубке России с 2022 года. Рекордная стадия клубов WINLINE Медиалиги – 4-й раунд Пути регионов. До нее доходили 2Drots в 2023-м, «Броуки » – в 2025-м и дважды «Амкал » – в 2024-м и в этом году.

