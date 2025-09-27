2

Семин о медиакомандах в FONBET Кубке России: «У них есть шанс выиграть Кубок. Зачем их убирать»

Юрий Семин высказался об участии медиакоманд в Кубке России.

«Это нормальное явление. Зачем их убирать из Кубка. Они сыграли один раунд, два – и вылетают. Зачем их убирать.

Им надо стремиться к тому, чтобы правильно играть, побеждать и проходить как можно дальше в Кубке. РФС им предоставил хорошую возможность проявить себя, показать себя. У них есть шанс выиграть Кубок. Выигрывайте!

Почему они не выигрывают Кубок, а выигрывают профессиональные команды? Вот и все. Надо к этому стремиться. Им платят деньги. У них очень мощная пресса, поддержка, околофутбольная тусовка и так далее. Надо выигрывать. Тогда есть шанс советовать. А когда ничего не выигрывают, советчиков много», – сказал бывший главный тренер «Локомотива». 

Медиакоманды участвуют в Кубке России с 2022 года. Рекордная стадия клубов WINLINE Медиалиги – 4-й раунд Пути регионов. До нее доходили 2Drots в 2023-м, «Броуки» – в 2025-м и дважды «Амкал» – в 2024-м и в этом году.

«Амкал» и «Броуки» напомнили, зачем нужен медиафутбол

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoFONBET Кубок России
logoРФС
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
logoАмкал
logoпремьер-лига Россия
logoЮрий Семин
logo2Drots
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
4сегодня, 10:13
«Амкал» и «Броуки» напомнили, зачем нужен медиафутбол
78вчера, 17:15
Главные новости
«Альфа-Банка» играет против СКА в матче на вылет из Кубка Лиги
27 минут назадLive
Lotus Music прошел «Альтерон» в дивизионе претендентов Кубка Лиги
сегодня, 11:30
Lit Energy встретится с «Титаном» в дивизионе претендентов Кубка Лиги
сегодня, 08:35
«Альфа-Банка» сыграет со СКА, Lit Energy против «Титана». Расписание 5-й недели Кубка Лиги
сегодня, 08:13
Егоров о Кузнецове: «Пришла пора возвращать управление всеми процессами себе»
вчера, 17:15
«Выглядит так, что Семак угадал. А проиграй он, говорили бы: «###, че он за ##### делает?» Смолов о победе «Зенита» над «Краснодаром»
66вчера, 11:30
«Амкал» арендовал легенду клуба Блатова. Клуб объявил о трех трансферах
вчера, 09:03
«Поставим задачу – свыше 33 тысяч». Медиалига планирует заполнить стадион в Китае на финале Кубка Лиги
225 сентября, 19:53
Дмитрий Егоров: «Амкал» сыграл уважаемо. «Енисей» – идеальный соперник для медиакоманд»
25 сентября, 17:27
Президент Медиалиги о дебюте в Кубке России: «Меня смотрели по телевизору дедушка, мама. Когда я мечтал об этом, у меня не было такой возможности»
125 сентября, 17:09
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-форвард «Рубина» Деспотович близок к переходу в 2Drots из Медиалиги
2сегодня, 12:11
Семин про слова Егорова о лимите на плохой футбол: «Хороший футбол, если разыгрывают от вратаря? Даже «Ман Сити» так не играет. Нужно искать проблемы у себя»
4сегодня, 10:13
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
1вчера, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
4вчера, 18:01
Дмитрий Егоров: «Я тоже хотел бы сыграть в Кубке России. Медийные ребята из «Амкал» не могут сделать и 20% того, что могу я»
2вчера, 17:24
Сергей Ташуев: «Мне неинтересно работать в Медиалиге. Сегодня у меня другие приоритеты»
5вчера, 14:13
Алексей Гасилин: «Черчесов и «Спартак» – идеальный симбиоз. Клубу нужен сильный тренер»
15вчера, 11:47
Экс-футболист «Урала» Лунгу не будет играть за «СиндЕкат». Медиаклуб выставил вингера на трансфер
1вчера, 08:20
Маврин о дебюте Осипова в Кубке России: «Он почти голевую отдал. Классно, что именно «Амкал» дал ему возможность поиграть с командой ФНЛ»
25 сентября, 19:05
Экс-игрок «Локо» Беляев порвал ахиллово сухожилие. Защитник СКА Ростов пропустит остаток Кубка Лиги
525 сентября, 19:02