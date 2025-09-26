1

Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги

«СиндЕкат» заявил Эрика Бикфалви на WINLINE Кубок Медиалиги.

Последним клубом 37-летнего хавбека был румынский «Оцеул». Контракт завершился в августе 2025-го.

В Мир РПЛ Бикфалви выступал за «Томь» и «Урал». В чемпионате России Эрик провел 200 матчей, в которых забил 51 гол и отдал 16 передач.

«СиндЕкат» – медиафутбольный клуб из Екатеринбурга, в составе которого выступают экс-звезды «Урала» Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин и другие.

Опубликовал: Илья Ковалёв
logoWinline Кубок Медиалиги
logoСиндЕкат
logoЭрик Бикфалви
logoWinline Медиалига
трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналдиньо на финале Кубка Медиалиги – это возможно! Чтооо?
232 минуты назад
«Амкал» арендовал легенду клуба Блатова. Клуб объявил о трех трансферах
сегодня, 09:03
Экс-футболист «Урала» Лунгу не будет играть за «СиндЕкат». Медиаклуб выставил вингера на трансфер
1сегодня, 08:20
«Амкал» тоже вылетел из Кубка: с президентом Медиалиги в старте и пропущенным на 87-й
14вчера, 19:55
Главные новости
Егоров о Кузнецове: «Пришла пора возвращать управление всеми процессами себе»
сегодня, 17:15
«Выглядит так, что Семак угадал. А проиграй он, говорили бы: «###, че он за ##### делает?» Смолов о победе «Зенита» над «Краснодаром»
64сегодня, 11:30
«Амкал» арендовал легенду клуба Блатова. Клуб объявил о трех трансферах
сегодня, 09:03
«Поставим задачу – свыше 33 тысяч». Медиалига планирует заполнить стадион в Китае на финале Кубка Лиги
2вчера, 19:53
Дмитрий Егоров: «Амкал» сыграл уважаемо. «Енисей» – идеальный соперник для медиакоманд»
вчера, 17:27
Президент Медиалиги о дебюте в Кубке России: «Меня смотрели по телевизору дедушка, мама. Когда я мечтал об этом, у меня не было такой возможности»
1вчера, 17:09
Блатов об «Амкале»: «Я надеюсь, меня подпишут»
1вчера, 16:56
«Рекорды, перформансы, медийные гости, волевые победы, миллионы охватов и сотни тысяч людей, которые прожили с нами этот путь. Было мощно». Герман о вылете «Амкала» из Кубка
5вчера, 16:31
Тихонов заявил, что подписал бы Маврина в «Енисей». Они работали вместе в «Спарте»
вчера, 16:27
«Амкал» выбыл из FONBET Кубка России, проиграв «Енисею» – Хашкулов забил победный гол на 87-й. Все медийные клубы вылетели
55вчера, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
3сегодня, 18:01
Дмитрий Егоров: «Я тоже хотел бы сыграть в Кубке России. Медийные ребята из «Амкал» не могут сделать и 20% того, что могу я»
2сегодня, 17:24
Сергей Ташуев: «Мне неинтересно работать в Медиалиге. Сегодня у меня другие приоритеты»
4сегодня, 14:13
Алексей Гасилин: «Черчесов и «Спартак» – идеальный симбиоз. Клубу нужен сильный тренер»
15сегодня, 11:47
Экс-футболист «Урала» Лунгу не будет играть за «СиндЕкат». Медиаклуб выставил вингера на трансфер
1сегодня, 08:20
Маврин о дебюте Осипова в Кубке России: «Он почти голевую отдал. Классно, что именно «Амкал» дал ему возможность поиграть с командой ФНЛ»
вчера, 19:05
Экс-игрок «Локо» Беляев порвал ахиллово сухожилие. Защитник СКА Ростов пропустит остаток Кубка Лиги
5вчера, 19:02
Тихонов перед игрой с «Амкалом»: «Очень жаль, что не будет Медведева. У него все хорошо идет»
24 сентября, 19:23
Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала
623 сентября, 19:11
«Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе». Яковлев о поражении от «Сокола»
423 сентября, 19:08