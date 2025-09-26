Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги

«СиндЕкат» заявил Эрика Бикфалви на WINLINE Кубок Медиалиги.

Последним клубом 37-летнего хавбека был румынский «Оцеул». Контракт завершился в августе 2025-го.

В Мир РПЛ Бикфалви выступал за «Томь» и «Урал». В чемпионате России Эрик провел 200 матчей, в которых забил 51 гол и отдал 16 передач.

«СиндЕкат» – медиафутбольный клуб из Екатеринбурга, в составе которого выступают экс-звезды «Урала» Артем Фидлер, Вячеслав Подберезкин и другие.