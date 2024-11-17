Открытый перелом игрока «Амкала» – жуть. Ногу раздавил вратарь «Динамо» всем весом

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Шоу-матч «Динамо» – «Амкал» Winline сквозь вселенные омрачила чудовищная травма форварда «Амкала» Степана Костюкова.

На 15-й минуте (к этому моменту «Динамо» вело 1:0) он получил пас из глубины поля, вышел один на один с вратарем «Динамо» Андреем Кудравцом. Вроде бы обычный эпизод.

Нападающий «Амкала» обыграл кипера, а дальще вратарь всем весом упал на левую ногу Костюкова – и она неестественно выгнулась.

Ниже страшные кадры.

Не смотрите, если считаете, что такое может быть для вас слишком неприятно.

Прокрутите два скриншота вниз.

Вратарь приземлился на левую ногу форварда.

Нога жутко изогнулась.

Судья поставил пенальти и показал Кудравцу желтую, но Костюкову было не до этого – он уже звал врачей. Понадобились носилки, а бригада скорой помощи увезла его еще по ходу первого тайма.

«У Степана Костюкова предварительно открытый перелом, – рассказал телеграм-каналу «Крысева» доктор «Амкала» Алексей. – Его забрала реанимационная бригада . Его обезболят, остановят кровотечение, дальше по результатам рентгена или КТ будем думать. По срокам пока не буду говорить, но полтора месяца [пропустит] – 100%».

Позже больше деталей рассказал бывший врач «Амкала» Артем Рыженко: «Информация от Алексея, моего коллеги из «Амкала»: перелом открытый. Кровотечение, сильнейшая боль. По срокам тогда сложно что-то сказать, но я бы меньше трех-четырех месяцев не дал. Скорее сильно больше».

Костюков пришел в «Амкал» по ходу пятого сезона Медиалиги (проходил весной и летом 2024-го) и сходу стал лидером атаки: семь матчей, три гола, два ассиста. В трех матча Кубка России он забил четыре мяча (три из них в ворота «Коломны» в первом раунде) и несколько недель возглавлял гонку бомбардиров.

Степан – один из фаворитов премии Media Football Awards (вручают в ноябре) в номинации лучшему форварду медиаутбола.

«Не могу ни секунды думать о футболе, все мысли только о Степе, – поддержал президент «Амкала» Герман Эль Класик о. – Мы сделаем все возможное, чтобы он вернулся на футбольное поле таким каким вы его любите».

«Степа Костюков, желаю тебе скорейшего выздоровления, – записал видеообращение Артем Дзюба . – Недавно познакомились, ты замечательный парень. Желаю скорейшего выздоровления. Сейчас увидел это, я в шоке. Береги себя, все получится. Напиши мне, как ты. Это было неприятно. Ты один из тех, кто у меня вызывает большое уважение. Выздоравливай, дорогой».

Включилось и «Динамо» – пообещало помочь с лечением: «Динамо» возьмет на себя лечение и окажет необходимую помощь. Желаем игроку «Амкала» сил и скорейшего восстановления».

Примерно через 30 минут после травмы Костюков опубликовал кружок в телеграм-канале: показал большой палец и ногу с наложенной шиной.

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Фото: скриншоты «Матч ТВ» / Winline Медиалига