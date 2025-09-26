Егоров о Кузнецове: «Пришла пора возвращать управление всеми процессами себе»

Дмитрий Егоров допустил изменения в формате работы Кузнецова в «БроукБойз».

«Идут постоянные заявления, что руководство постоянно влезает. В том числе была история с Марио Феранандесом, о том, что якобы президенты что-то решают и приводят в команду поверх Кузнецова . За день до этого было доведено до всех, что с Марио Фернандесом клуб переговоров не ведет – это выдумка.

Опять противопоставляется руководство и клуб. Думаю, пришла пора возвращать управление всеми процессами себе. Комфортно ли так будет Кузнецову – посмотрим. Может быть это были скрытые просьбы о помощи», – сказал президент «БроукБойз ».