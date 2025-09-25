Маврин о дебюте Осипова в Кубке России: «Он почти голевую отдал. Классно, что именно «Амкал» дал ему возможность поиграть с командой ФНЛ»

Василий Маврин похвалил Николая Осипова за игру за «Амкал».

Президент WINLINE Медиалиги дебютировал за «Амкал» в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России против «Енисея » (1:2). Осипов вышел в стартовом составе и провел на поле 26 минут. После замены он показал майку с портретом супруги и подписью «Лучшая жена на свете!»

«Николай офигенно сыграл, почти голевую отдал. Очень классная история, потому что Николай Саныч мечтал стать профессиональным футболистом.

Классно, что именно «Амкал » дал ему возможность не просто с командой Второй лиги поиграть, а с командой ФНЛ , которая будет вверху таблицы. Это классное воспоминание, которое будет греть душу Николая Саныча [Осипова ]. Супер, если мечта воплотилась в жизнь в таком возрасте», – рассказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.