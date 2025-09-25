Маврин о дебюте Осипова в Кубке России: «Он почти голевую отдал. Классно, что именно «Амкал» дал ему возможность поиграть с командой ФНЛ»
Президент WINLINE Медиалиги дебютировал за «Амкал» в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России против «Енисея» (1:2). Осипов вышел в стартовом составе и провел на поле 26 минут. После замены он показал майку с портретом супруги и подписью «Лучшая жена на свете!»
«Николай офигенно сыграл, почти голевую отдал. Очень классная история, потому что Николай Саныч мечтал стать профессиональным футболистом.
Классно, что именно «Амкал» дал ему возможность не просто с командой Второй лиги поиграть, а с командой ФНЛ, которая будет вверху таблицы. Это классное воспоминание, которое будет греть душу Николая Саныча [Осипова]. Супер, если мечта воплотилась в жизнь в таком возрасте», – рассказал хавбек «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.