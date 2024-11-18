Нападающий «Амкала» Пича: «Мне было проще играть с «Динамо», чем против медийных команд или ФНЛ. В РПЛ более умный футбол, а в лигах пониже – силовой»

Максим Пичугин поделился эмоциями от победы над «Динамо».

«Как так получилось? Усердная работа и все. Конечно, хотелось отличиться, но в первую очередь выиграть. Вся команда сыграла отлично! Был прикольный футбол для зрителя.

Лично мне было проще играть против команды РПЛ, чем против медийных или клубов ФНЛ . Потому что тут ребята играют головой: думают, стараются где-то перехватить. Когда голова по-другому думает, то начинаешь уже отставать, фолить. В РПЛ более умный футбол, а в лигах пониже – силовой.

Ждать ли меня в командах РПЛ или ФНЛ? Посмотрим. Никогда не говори никогда. Сейчас я доволен. Как оно будет дальше – посмотрим. Если поступит предложение, тогда будем разговаривать», – рассказал нападающий «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3). У Пичи 2+1 по системе гол+пас.

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