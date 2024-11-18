Нападающий «Амкала» Пича: «Мне было проще играть с «Динамо», чем против медийных команд или ФНЛ. В РПЛ более умный футбол, а в лигах пониже – силовой»
«Как так получилось? Усердная работа и все. Конечно, хотелось отличиться, но в первую очередь выиграть. Вся команда сыграла отлично! Был прикольный футбол для зрителя.
Лично мне было проще играть против команды РПЛ, чем против медийных или клубов ФНЛ. Потому что тут ребята играют головой: думают, стараются где-то перехватить. Когда голова по-другому думает, то начинаешь уже отставать, фолить. В РПЛ более умный футбол, а в лигах пониже – силовой.
Ждать ли меня в командах РПЛ или ФНЛ? Посмотрим. Никогда не говори никогда. Сейчас я доволен. Как оно будет дальше – посмотрим. Если поступит предложение, тогда будем разговаривать», – рассказал нападающий «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
«Динамо» проиграло «Амкалу» в товарищеском матче (2:3). У Пичи 2+1 по системе гол+пас.
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