Кузнецов о финансах: «Потерял миллион евро из-за развода. Отдал жене квартиру рядом с «Камп Ноу»

Дмитрий Кузнецов рассказал о последствиях развода с первой женой.

Райзен : «Как вы считаете, из всего заработанного до ваших лет, вы большую часть сохранили или развод повлиял?»

Дмитрий Кузнецов : «Конечно, повлиял. У меня из-за развода миллион евро ушел. Я отдал квартиру в Барселоне первой жене».

Райзен : «Сколько стоила квартира?»

Кузнецов : «Я купил ее за 400 тыс. долларов в 1994 году. Она была на проспекте Диагональ, вокруг магазины Armani и Versace, а рядом «Камп Ноу». Квартира была на крыше с площадкой для шашлыков».

Райзен : «А если бы сохранили квартиру? Она же сейчас миллионов 20 стоит».

Кузнецов : «Цена недвижимости растет неимоверно».

Дмитрий Кузнецов жил в Барселоне, когда выступал за «Эспаньол» с 1992-го по 1995-й.

