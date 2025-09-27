15

Кузнецов о финансах: «Потерял миллион евро из-за развода. Отдал жене квартиру рядом с «Камп Ноу»

Дмитрий Кузнецов рассказал о последствиях развода с первой женой.

Райзен: «Как вы считаете, из всего заработанного до ваших лет, вы большую часть сохранили или развод повлиял?»

Дмитрий Кузнецов: «Конечно, повлиял. У меня из-за развода миллион евро ушел. Я отдал квартиру в Барселоне первой жене».

Райзен: «Сколько стоила квартира?»

Кузнецов: «Я купил ее за 400 тыс. долларов в 1994 году. Она была на проспекте Диагональ, вокруг магазины Armani и Versace, а рядом «Камп Ноу». Квартира была на крыше с площадкой для шашлыков».

Райзен: «А если бы сохранили квартиру? Она же сейчас миллионов 20 стоит».

Кузнецов: «Цена недвижимости растет неимоверно».

Дмитрий Кузнецов жил в Барселоне, когда выступал за «Эспаньол» с 1992-го по 1995-й.

«Когда развелся с женой, оставил квартиру в Барселоне – ее продали за миллион евро. Еще поделили квартиру на Рублевке». Кузнецов о разводе

