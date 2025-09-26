Дмитрий Егоров: «Я тоже хотел бы сыграть в Кубке России. Медийные ребята из «Амкал» не могут сделать и 20% того, что могу я»

Дмитрий Егоров хотел бы сыграть в FONBET Кубке России.

«Я тоже очень хотел бы сыграть в Кубке России. Мне 37, я в в нормальной форме. Возможно, у меня больше не появится такой возможности – хоть как-то сыграть в профессиональном футбольном матче.

Давайте будем честными. Медийные ребята, которые выступали за «Амкал» в Кубке не могут сделать и 20% того, что могу сделать я. А некоторые – и 1%.

Но из уважению к тренеру и интересами команды. При этом, Дмитрий Кузнецов зачем-то дал интервью о том, что если Егоров попросит об участии в Кубке России, он покинет команду», – сказал президент «БроукБойз ».

«Броуки» дошли до 4-го раунда Пути регионов Кубка России, где проиграли саратовскому «Соколу» (0:2).

«Амкал» и «Броуки» напомнили, зачем нужен медиафутбол