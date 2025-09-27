«Будет турне в Европу. Нас там ждут». Осипов анонсировал новые выезды для Медиалиги

Николай Осипов рассказал о потенциалом выезде WINLINE Медиалиги в страны Европы.

– Каким вы видите развитие МФЛ в будущем?

– Хочется приобретать новую аудиторию в тех регионах, в которых о Медиалиге никто не знает. Москва, Екатеринбург, Абхазия, Беларусь и Казахстан подтверждают, что наш проект очень интересен. Будем пробовать открывать новые локации, Китай в частности

И, я думаю, в ближайшее время мы анонсируем еще несколько турне в Европу, где нас ждут с распростертыми объятиями. Мы туда доедем.

– Если не секрет, то в какие города Европы?

– Пока не будем раскрывать секрет, но это два важных государства Европы», – сказал президент МФЛ в интервью корреспонденту Спортса».

Ранее Николай Осипов сообщил , что решающие матчи Кубка Медиалиги пройдут в Китае.

«Поставим задачу – свыше 33 тысяч». Медиалига планирует заполнить стадион в Китае на финале Кубка Лиги