«Альфа-Банка» сыграет против СКА в матче на вылет из Кубка Лиги
«Альфа-Банка» встретится со СКА в 3-м раунде WINLINE Кубка Медиалиги.
Команда, одержавшая победу, сыграет с победителем пары «Альтерон» – Lotus Music, проигравшая – покинет турнир.
Кубок Медиалиги
Дивизион претендентов, 3-й раунд
27 сентября, суббота
«Альфа-Банка» – СКА. Начало – в 16:30.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
