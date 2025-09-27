0

«Альфа-Банка» сыграет против СКА в матче на вылет из Кубка Лиги

«Альфа-Банка» встретится со СКА в 3-м раунде WINLINE Кубка Медиалиги.

Команда, одержавшая победу, сыграет с победителем пары «Альтерон» – Lotus Music, проигравшая – покинет турнир.

Кубок Медиалиги

Дивизион претендентов, 3-й раунд

27 сентября, суббота

«Альфа-Банка» – СКА. Начало – в 16:30.

Матч пройдет в Москве на стадионе «Зоркий».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoАльфа-Банка
результаты
logoWinline Кубок Медиалиги
календарь
logoСКА Ростов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Альфа-Банка» сыграет со СКА, Lit Energy против «Титана». Расписание 5-й недели Кубка Лиги
сегодня, 08:13
Главные новости
«Альтерон» играет с Lotus Music в дивизионе претендентов Кубка Лиги
18 минут назадLive
Lit Energy встретится с «Титаном» в дивизионе претендентов Кубка Лиги
39 минут назад
«Альфа-Банка» сыграет со СКА, Lit Energy против «Титана». Расписание 5-й недели Кубка Лиги
сегодня, 08:13
Егоров о Кузнецове: «Пришла пора возвращать управление всеми процессами себе»
вчера, 17:15
«Выглядит так, что Семак угадал. А проиграй он, говорили бы: «###, че он за ##### делает?» Смолов о победе «Зенита» над «Краснодаром»
66вчера, 11:30
«Амкал» арендовал легенду клуба Блатова. Клуб объявил о трех трансферах
вчера, 09:03
«Поставим задачу – свыше 33 тысяч». Медиалига планирует заполнить стадион в Китае на финале Кубка Лиги
225 сентября, 19:53
Дмитрий Егоров: «Амкал» сыграл уважаемо. «Енисей» – идеальный соперник для медиакоманд»
25 сентября, 17:27
Президент Медиалиги о дебюте в Кубке России: «Меня смотрели по телевизору дедушка, мама. Когда я мечтал об этом, у меня не было такой возможности»
125 сентября, 17:09
Блатов об «Амкале»: «Я надеюсь, меня подпишут»
125 сентября, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-хавбек «Урала» Бикфалви в заявке «СиндЕката» на Кубок Медиалиги
1вчера, 19:31
«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете
4вчера, 18:01
Дмитрий Егоров: «Я тоже хотел бы сыграть в Кубке России. Медийные ребята из «Амкал» не могут сделать и 20% того, что могу я»
2вчера, 17:24
Сергей Ташуев: «Мне неинтересно работать в Медиалиге. Сегодня у меня другие приоритеты»
5вчера, 14:13
Алексей Гасилин: «Черчесов и «Спартак» – идеальный симбиоз. Клубу нужен сильный тренер»
15вчера, 11:47
Экс-футболист «Урала» Лунгу не будет играть за «СиндЕкат». Медиаклуб выставил вингера на трансфер
1вчера, 08:20
Маврин о дебюте Осипова в Кубке России: «Он почти голевую отдал. Классно, что именно «Амкал» дал ему возможность поиграть с командой ФНЛ»
25 сентября, 19:05
Экс-игрок «Локо» Беляев порвал ахиллово сухожилие. Защитник СКА Ростов пропустит остаток Кубка Лиги
525 сентября, 19:02
Тихонов перед игрой с «Амкалом»: «Очень жаль, что не будет Медведева. У него все хорошо идет»
24 сентября, 19:23
Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала
623 сентября, 19:11