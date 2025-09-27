Между Овчинниковым и Бастой произошла словесная перепалка во время матча Медиалиги
Сергей Овчинников и рэпер Баста вступили в конфликт во время матча WINLINE МФЛ.
Инцидент произошел на бровке во время матча 3-го раунда Кубка Лиги между «Альфа-Банкой» и СКА при счете 3:0 в пользу команды Басты. Овчинников тренирует команду комика Фила Воронина и экс-игрока «Зенита» Алексея Гасилина.
Баста: «Песня пошла у тебя»
Овчинников: «Песня? Не рассказывай мне, клоун!»
Баста: «##### [С чего] ты мне тыкаешь? Ты мне кто? Для того, чтобы на «вы» говорить, веди себя прилично!»
Овчинников: «Кто ты есть? Никто, ноль, голодранец!»
Баста: «Пожилой человек, уважение»
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Winline Media League | Медиалига
