Между Овчинниковым и Бастой произошла словесная перепалка во время матча Медиалиги

Сергей Овчинников и рэпер Баста вступили в конфликт во время матча WINLINE МФЛ.

Инцидент произошел на бровке во время матча 3-го раунда Кубка Лиги между «Альфа-Банкой» и СКА при счете 3:0 в пользу команды Басты. Овчинников тренирует команду комика Фила Воронина и экс-игрока «Зенита» Алексея Гасилина.

Баста : «Песня пошла у тебя»

Овчинников : «Песня? Не рассказывай мне, клоун!»

Баста : «##### [С чего] ты мне тыкаешь? Ты мне кто? Для того, чтобы на «вы» говорить, веди себя прилично!»

Овчинников : «Кто ты есть? Никто, ноль, голодранец!»

Баста : «Пожилой человек, уважение»