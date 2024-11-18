«Амкал» сенсационно обыграл «Динамо». На победу медийного клуба давали кэф 16.00
«Динамо» проиграло «Амкалу» (2:3) в товарищеском матче.
В день матча на победу «Амкала» давали коэффициент 16.00. «Динамо» котировалось явным фаворитом у букмекеров за 1.14.
На игру, которая прошла на «ВТБ Арене», пришли 18 778 человек. Это больше, чем было на любом матче «Динамо» на своем стадионе в рамках РПЛ в текущем сезоне.
Сенсация: «Амкал» обыграл «Динамо»! Даже Лаксальт и Гладышев не помогли
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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