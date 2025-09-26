1

Сергей Ташуев: «Мне неинтересно работать в Медиалиге. Сегодня у меня другие приоритеты»

Сергей Ташуев сказал, что ему неинтересно работать в WINLINE Медиалиге.

«Есть такая тенденция, что клубы Медиалиги выступают в Кубке России. Это уже никуда не уйдет, а будет продолжаться. Но я смотрю их составы, а там много мне знакомых ребят, которые поиграли в РПЛ. Приятно, что на них ходит много молодежи, они прививают культуру боления, потом ребята могут перейти во взрослый футбол и болеть за профессиональные клубы.

Поэтому нормально отношусь к тому, что эти команды участвуют в Кубке России. Чем больше массовость, тем лучше. Медийность, зрелищность – это современно. Мне неинтересно работать в Медиалиге. Я не отношусь к командам Медиалиги, как к профессиональным клубам. Финансовые условия не важны. Понятно, что никогда не говори «никогда», но сегодня у меня другие приоритеты. Мне хочется что-то выиграть, не бороться за выживание. У меня еще хватает сил», – сказал Ташуев.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Советский спорт»
