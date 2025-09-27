Lit Energy встретится с «Титаном» в дивизионе претендентов Кубка Лиги
Lit Energy сыграет с «Титаном» в 3-м раунде WINLINE Кубка Медиалиги.
Команда, одержавшая победу, сыграет с победителем пары «Амкал» – «Матч ТВ», проигравшая – покинет турнир.
Кубок Медиалиги
Дивизион претендентов, 3-й раунд
27 сентября, суббота
Lit Energy – «Титан». Начало – в 20:00.
Матч пройдет в Москве на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
