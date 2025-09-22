0

«Амкал» против «Матч ТВ», 2Drots сыграет с «СиндЕкатом». Расписание 5-го тура Кубка Лиги

Появилось расписание 5-й недели WINLINE Кубка Медиалиги.

27 сентября, суббота

Дивизион претендентов, 5-й тур, первые матчи

Lotus Music – «Альтерон» – 12:00 (малый «Москвич»)

«Альфа-Банка» – СКА-Ростов – 15:00 (малый «Москвич»)

Lit Energy – «Титан» – 20:00 (большой «Москвич»)

28 сентября, воскресенье

Элитный дивизион, 4-й тур, первые матчи

2Drots – «СиндЕкат» – 13:00 (большой «Москвич»)

ФК «10» – «БроукБойз» – 16:30 (большой «Москвич»)

Дивизион претендентов, 5-й тур, первые матчи

«Амкал» – «Матч ТВ» – 20:00 (большой «Москвич»)

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: AGM
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
календарь
logoАмкал
logoФК 10
logoСиндЕкат
logoСКА Ростов
logoФК Матч ТВ
logoБроукБойз
logoАльтерон
logoАльфа-Банка
logo2Drots
logoLit Energy
logoЛФК «Титан»
logoLotus Music
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Финал Кубка Медиалиги пройдет в Китае
136 минут назад
Вилсаком о лишнем весе: «Я не очень много ем, но три литра кока-колы в день – это база. Скинуть 30 килограмм мне не очень сложно»
72сегодня, 18:28
Российский медиафутболист Прокоп приглашен в Кингс Лигу Пике
11сегодня, 15:14
Азамат о словах Маврина про «Банку»: «Вася – огромного отсутствия таланта человек»
сегодня, 12:34
Азамат Мусагалиев: «Галицкий сказал, что ждет нас в следующем году. Матчи «Краснодара» и ФК «10» – уже добрая традиция»
5сегодня, 11:52
Юрист Писарского: «Сотрудники департамента защиты игры сообщили мне, что на них идет давление от РФС и «Сочи»
6сегодня, 10:17
«Хотел бы, чтобы таких ублюдков в лиге было меньше». Долгушин сообщил, что тренер СКА оскорбил его маму
2сегодня, 09:34
2Drots победили Lit Energy в Минске в элитном дивизионе, «Титан», «Матч ТВ», «Альтерон» и СКА прошли в дивизионе претендентов Кубка Лиги
вчера, 21:05
СКА выбил Fight Nights и в следующем раунде Кубка Лиги сыграет с «Банкой»
вчера, 20:28
«Титан» выбил «Эгриси» из Кубка Лиги и встретится с Lit Energy в следующем раунде
1вчера, 16:55
Ко всем новостям
Последние новости
Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
сегодня, 13:05
«Трезеге, Матерацци, Нани. Из них только Куарежма поможет нам на поле». Подберезкин о приглашении португальца в «СиндЕкат»
119 сентября, 18:07
«Потолок – 250 тысяч. Прокопу предлагали 500». Подберезкин о зарплатах в медиафутбольном «СиндЕкате»
219 сентября, 12:36
2Drots планирует подписать Деспотовича. Экс-форвард «Оренбурга» сейчас свободный агент
119 сентября, 11:06
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38