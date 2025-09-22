«Амкал» против «Матч ТВ», 2Drots сыграет с «СиндЕкатом». Расписание 5-го тура Кубка Лиги
Появилось расписание 5-й недели WINLINE Кубка Медиалиги.
27 сентября, суббота
Дивизион претендентов, 5-й тур, первые матчи
Lotus Music – «Альтерон» – 12:00 (малый «Москвич»)
«Альфа-Банка» – СКА-Ростов – 15:00 (малый «Москвич»)
Lit Energy – «Титан» – 20:00 (большой «Москвич»)
28 сентября, воскресенье
Элитный дивизион, 4-й тур, первые матчи
2Drots – «СиндЕкат» – 13:00 (большой «Москвич»)
ФК «10» – «БроукБойз» – 16:30 (большой «Москвич»)
Дивизион претендентов, 5-й тур, первые матчи
«Амкал» – «Матч ТВ» – 20:00 (большой «Москвич»)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: AGM
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости