3

«Взлетели, через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым». Кузнецов дважды мог разбиться на самолете

Дмитрий Кузнецов рассказал, как дважды чуть не погиб в авиакатастрофах.

«У меня был эпизод, когда я чуть не разбился на самолете. Мне было 18-19 лет, мы летели в Ташкент. Взлетели, а через 20 минут в мотор попала шаровая молния. Помню только удар и черный дым пошел в салон. Один мотор отключился, но самолет выровняли и сели.

Нам говорят: «Сейчас поменяют самолет, полетите». Там все: «Какой самолет!? Какой полетите!?» Поменяли и полетели снова. Я сидел, 4 часа трясся.

С того момента я больше не боюсь летать. Тогда я подумал, что все, в футбол больше не буду играть. Тогда я подумал, что все, в футбол больше не буду играть. ######, я молодой был – 18 лет. Ну знаешь, дым черный, нихера не видно, #####.

Еще один момент был. Играли на ЧМ-1994 в Детройте. Мы жили в Сан-Франциско. Перелет 6 часов туда и столько же обратно. Проиграли шведам. Самолет маленький, на 30 человек. Летим назад, как начало швырять. А я, Олег Саленко и еще кто-то в карты играем, пьем пиво, сало на столе, мне вообще похеру. Стюардессы пробежали в конец салона, упали и накрылись одеялами, а нам похеру, ну болтает и болтает», – экс-игрок «Эспаньола» и ЦСКА.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал Райзена
