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Девушка Литвина Адель сказала речь в кругу Lit Energy перед матчем с «Родиной Медиа»: «Миша ждет нашей победы! Берем яйца в кулак и просто делаем!»

Девушка блогера Михаила Литвина Адель Вейгель зарядила команду на матч с «РМ».

Адель сказала речь в предматчевом кругу Lit Energy перед игрой с «Родиной Медиа» в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги:

«Миша ждет нашей победы. Сегодня берем все свои яйца в кулак, включаем все свои ноги и просто делаем! Давайте, пацаны!»

Также игроки Lit Energy вышли в футболках в поддержку блогера: «Миша, родной! Мы с тобой!»

12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logoМихаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
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