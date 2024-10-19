Девушка Литвина Адель сказала речь в кругу Lit Energy перед матчем с «Родиной Медиа»: «Миша ждет нашей победы! Берем яйца в кулак и просто делаем!»
Девушка блогера Михаила Литвина Адель Вейгель зарядила команду на матч с «РМ».
Адель сказала речь в предматчевом кругу Lit Energy перед игрой с «Родиной Медиа» в 8-м туре Winline Кубка Медиалиги:
«Миша ждет нашей победы. Сегодня берем все свои яйца в кулак, включаем все свои ноги и просто делаем! Давайте, пацаны!»
Также игроки Lit Energy вышли в футболках в поддержку блогера: «Миша, родной! Мы с тобой!»
12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.
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Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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