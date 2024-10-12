Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Баста был рядом.

Блогер и президент клуба Lit Energy Михаил Литвин ударил по лицу болельщика СКА – и получил в ответ от другого фаната. Это случилось в Winline Кубке Медиалиги, в матче Lit Energy – СКА (1:0).

Литвин ударил фаната СКА за кричалку «Литвин – #######». В ответ болельщики ударили блогера и его охранника (у него сломан нос)

В конце первого тайма между фанатскими трибунами команд началась перекличка. Фаны Lit Energy начала скандировать «Соси СКА». Президент СКА Баста поднялся к своим фанатам – они почти сразу зарядили «Литвин – пидорас».

Президент Lit Energy Михаил Литвин отреагировал: подбежал к трибуне СКА, поднялся к фанатам и ударил по лицу ближайшего к нему болельщика.

Позже выяснилось, что это Маугли (Сергей Плынин) – один из старейших фанатов ЦСКА и лидер околофутбольного коллектива «Ярославка». С августа 2024-го он работает в СКА – помогает коммуницировать с болельщиками.

После удара Литвина события разворачивались стремительно.

● Дэн Безопасность (начальник охраны Медиалиги) оттащил Литвина от трибуны СКА. К Литвину подбежал человек и попытался ударить, но его оттеснил охранник блогера.

● К Литвину подбежал Баста – между президентами началась перепалка.

Литвин: «Не надо меня называть пидорасом»

Баста: «А что твои заряжают слышал?»

Литвин: «Мы начинали?»

Баста: «Вы начинали! «Соси СКА».

● Разговор прервала новая драка. Болельщик СКА (на видео заметно, что он спустился с трибуны) подошел к Литвину сбоку и ударил кулаком в лицо. Сразу же другой человек, в шарфе СКА, ударил в голову охранника Литвина – от удара тот упал.

● Дэн Безопасность начал оттаскивать Литвина от места драки. Потасовка продолжилась (без участия Литвина и Басты), рядом с трибуной ростовского клуба. Болельщики начали скандировать «СКА Ростов».

● Литвину показали красную карточку и он ушел в подтрибунку. Во втором тайме блогер вернулся на бровку, но не дожидаясь окончания матча снова ушел – уже в сопровождении полиции.

● Телеграм-канал «Матч! Медиафутбол» снял разговор Литвина и Дэна Безопасность около стадиона. Блогер сказал, что у представителя Lit Energu сломан нос. Игрок клуба Ренат Васиченко уточнил, что речь идет про охранника Литвина.

«Десятки тысяч детей посмотрят на поступок Литвина и заберут модель поведения». Что говорят в медиафутболе?

Потасовка на матче Lit Energy – СКА стала главной темой субботы в медиафутболе.

«Очевидные вещи, но то, что произошло на игре «литов» – недопустимо, – написал президент «Амкала» Герман Эль Класико . – Уверен, что это повлечет за собой херовые последствия для всех команд, которые привыкли играть с болельщиками. В лучшем случае всё станет строже. В худшем – получим пустые трибуны ».

«Если тебе больше 12 лет и ты идешь #########, услышав в свой адрес слово «пидорас», ты застрял в 12-летнем возрасте, – написал блогер и комментатор Медиалиги Кир Воробьев . – Если у тебя есть хотя бы какая-то лояльная аудитория и ты идешь #########, услышав в свой адрес слово «пидорас», то ты не заслуживаешь своей аудитории.

Хотя бы потому, что ты транслируешь ей настолько тупые ценности, настолько тупую модель поведения, что ну вообще грусть и тоска.

Самое грустное – десятки тысяч детей посмотрят на поступок Литвина, в лучшем случае не осудят его, в худшем случае будут делать так же и заберут себе модель поведения».

«Я всегда буду за ту сторону медиафутбола, которая дает шанс стать кем-то, – написал Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ» и Медиалиги . – За то, что у кого-то вроде меня есть маленький чемпионат мира, о котором мы мечтали.

Но я никогда не буду за тот медиафутбол, который тихонько становится соревнованием ######### [идиотов] и их поступков. Предпосылки были и раньше, но теперь – это, кажется, единственный верный путь к просмотрам и славе.

Футбол и кайф? Да зачем это нужно, что я в этом понимаю? Я не взорвал ни одного BMW и так и не переименовал себя в газировку за деньги».

Литвину грозит длительная дисквалификация, депутат Госдумы говорит о введении в Медиалиге Fan ID, Мизулина намекает на отправку Литвина в армию

Накажет ли Медиалига участников драки? Очень вероятно, что да. В сентябре президент Медиалиги Николай Осипов объявил, что лига борется с драками.

«Просто заканчивается терпение, эти истории начинают надоедать, – сказал Осипов в шоу Any Given Monday. – Если здравый смысл и диалог не работают, пора людей, имеющих склонность к такого рода эмоциям, отстранять на такой период времени, чтобы все о них забыли. Сейчас у меня жесткая и четкая позиция: прекратить эту историю ».

После этого лига выписала серьезные дисквалификации участникам потасовки в матче ФК «Банка» – «Родина Медиа»: Игорь Струнин получил три матча за попытку удара в лицо, Володя XXL – три матча за пинок под зад соперника. Вероятно, Литвина ждет более длительное отстранение.

«Того, что видел, мне кажется, вполне достаточно, чтобы говорить о долгосрочной дисквалификации, – рассказал Осипов телеграм-каналу «Крысева». – Это может быть больше, чем до конца сезона? Конечно, будем разбираться .

Это же идиотизм. Подобное поведение неприемлемо максимально. Нет ни одного человека, кто бы это одобрил. Я думаю, что и сам Миша это уже осознает».

Высказалась и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина:

«Создатель дурацкого тренда про кондиции инфомошенник Литвин снова подает плохой пример молодежи – он устроил драку с фанатами во время матча. Интересно, а этот драчун служил в армии?»

К следующему посту Мизулина прикрепила видео, на котором Литвин хвастается покупкой военного билета: «Интернет помнит все».

Делом заинтересовались и в Государственной Думе. Депутат Дмитрий Свищев в разговоре со «Спорт-Экспресс» заявил, что из-за драки Литвина есть риск закрытия Медиалиги:

«После этого, конечно, могут рассматриваться варианты регулирования любительского спорта. Основателям медийной лиги надо внимательно отнестись к данному инциденту, ведь на ровном месте проект может быть закрыт и все, ведь кто-то спровоцировал на данный инцидент. Нужно более четко прописать регламент: что можно, что нельзя, какая ответственность будет. Но, в любом случае бить морды — это точно нарушение законодательства. За это может быть принята административная, а в особых случаях, и уголовная ответственность.

Я не знаю, чем они думали, нужно думать своей головой, ведь уже были инциденты, когда за рукоприкладство страдали очень известные, медийные, спортивные личности. Это инцидент, который может повлиять на закрытие такого красивого проекта, как медийная лига . Тем более, Литвин — известный человек, и этот инцидент может повлиять и на его будущую карьеру.

Считаю, что основателям нужно очень внимательно разобраться, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись для болельщиков, которые, действительно любят этот проект. Он очень классный, яркий, мне он очень нравится. Но если это закончится тем, что на трибунах будут провокации, притом, что некоторые медийные матчи собирают больше людей, чем игры регулярного чемпионата России, то хороший проект можно просто потерять и закрыть».

В том же интервью Свищев намекнул на введение в Медиалиге Fan ID:

«Надо внимательно подумать. Сейчас все может быть, времена неспокойные. Понимаете, массовые мероприятия находятся под ответственностью организаторов. Если они готовы справиться с такими возможными инцидентами, которые могут произойти на стадионе, то хорошо. А если же нет, то все равно ответственность лежит на организаторах, ведь так это по нашему законодательству».

Массовая драка, косплей на Теда Лассо, покер рэпера. Концерт «Родины Медиа» и «Банки»

Фото: РИА Новости /Владимир Федоренко, Антон Денисов; Winline Медиалига