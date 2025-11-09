  • Спортс
DAWGS Кириленко сыграет с Blatosphera Словетсткого, команда Макана – против Players Club рэпера Obladaet в заключительном дне группового этапа Media Basket

Расписание 14-го игрового дня Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, Gameday 14

9 ноября, воскресенье

MDK Basket Club – Alikson Team. Начало – в 16:00.

T-Squad (команда Текилы) – GOATS x ALLSTARS. Начало – в 17:00.

Alikson Team – Blatosphera (команда Словетсткого). Начало – в 18:00.

Players Club (команда Obladaet) – MDK Basket Club. Начало – в 18:45.

Blatosphera (команда Словетсткого) – DAWGS (команда Андрея Кириленко). Начало – в 20:00.

Sky Club (команда Макана) – Players Club (команда Obladaet). Начало – в 21:00.

SBC (команда Элджея) – Pena Team. Начало – в 21:45.

Матчи пройдут в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
