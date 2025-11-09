  • Спортс
  Чембулатов: «Медиалига – самая честная лига. Полностью в этом уверен, так как судил в ФНЛ и был резервным арбитром в РПЛ»
0

Чембулатов: «Медиалига – самая честная лига. Полностью в этом уверен, так как судил в ФНЛ и был резервным арбитром в РПЛ»

Арбитр WINLINE Медиалиги Максим Чембулатов заявил, что уверен в непредвзятости судейства в лиге.

«По моему мнению, Иван Сиденков – лучший арбитр года в WINLINE Медиалиге. Он провел сезон ровно от начала до конца. Илья Тришин – на втором месте, а на третьем – я. Мне кажется, я нормально отработал сезон. Ошибки, которые случались на моих играх были связаны с VAR. Что-то я не смог увидеть, где-то команда не взяла челлендж. Стараюсь судить нормально.

Я сказал Лактионову, что Медиалига – самая честная лига. Ни один из арбитров не идет на мутные темы. Я полностью в этом уверен, так как работал в разных лигах: и в КФК, и в ФНЛ, и в РПЛ был резервным арбитром», – заявил арбитр МФЛ.

Экс-арбитр РПЛ Иван Сиденков стал лучшим в рейтинге арбитров WINLINE Кубка Лиги.

Выше Сиденкова расположился глава судейского корпуса и судейского комитета МФЛ Юрий Апонасенко, но он отработал только один матч. 

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
