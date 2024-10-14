Литвин дисквалифицирован на полгода в Медиалиге. Осипов анонсировал наказания для команд за скандирования оскорблений фанатами
Блогер ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Кубка МФЛ между Lit Energy и СКА (1:0) 12 октября.
В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – пидорас». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА Сергея Плынина по прозвищу Маугли. Плынин является одним из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».
«Мы решили отстранить игрока на полгода. Такой агрессии нет оправдания и места на нашем турнире. Литвин принес нам свои извинения. Лига в будущем собирается еще более внимательно отнестись к вопросам морально-этической стороны.
По произошедшему случаю к нам со стороны правоохранительных органов вопросов не было», – сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.
Также МФЛ планирует наказывать команды, чьи болельщики с трибун используют нецензурные выражения. В лиге готовят ряд дисциплинарных положений, где будет введена система штрафов и последующей дисквалификации для клубов за подобные нарушения.
«Лига продолжит популяризацию здорового образа жизни, прививать любовь к футболу и правильным человеческим ценностям», – добавил Осипов.
Сегодня Литвин был арестован на 13 суток за нападение на болельщика.
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