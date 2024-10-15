Срок дисквалификации за драки в Медиалиге может увеличиться до года. При повторном инциденте – до пожизненного бана

Николай Осипов заявил, что в Медиалиге увеличатся штрафы за драки.

«Мы идем по пути увеличения наказаний за плюс-минус похожие поступки. У нас есть истории: Кузнецов–Осколков–корреспондент Юра, Струнин–Алексеев–Володя XXL, администратор «Титана» и сотрудник лиги и теперь Миша и болельщик.

Своего сотрудника мы отстранили до конца года. До этого мы наказывали по три матча, потому что в контексте Медиалиги три матча – это много. Поэтому следующая ступень увеличения штрафа – это полгода. Следующая – год, потом пожизненно.

Я очень надеюсь, что до истории в год мы не дойдем никогда. И до пожизненного подавно. Но сейчас надо понять, мне кажется, всем, в том числе и нам самим, что полгода – это уже много.

Полгода – это минимум два турнира [Winline Кубок Лиги и Суперкубок]. Каждая ситуация уникальна по-своему. Но теперь это не может быть один матч, просто потому что мы добрые.

Можно ли сократить срок дисквалификации? Если Миша и Баста порешают – у нас есть прецедент, когда Викторович и Николаевич порешали, и мы пошли навстречу. Но сейчас нет никакого смысла об этом говорить, потому что это эфемерно», – сказал президент Медиалиги.

Вчера президент Lit Energy Михаил Литвин был отстранен на полгода в Winline Медиалиге . Блогер ударил болельщика ЦСКА Маугли на игре Кубка МФЛ между Lit Energy и СКА (1:0) 12 октября. Также он был арестован на 13 суток.

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