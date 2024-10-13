Мизулина планирует прийти на Медиалигу: «Руководитель МФЛ пообещал, что Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности»

Екатерина Мизулина планирует приехать на матч Winline Медиалиги.

«Со мной связался руководитель Медийной футбольной лиги, на матче которой инфомошенник Литвин устроил драку. Руководитель организации пообещал, что подобных инцидентов больше не будет, а Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности.

Планирую скоро посетить один из матчей», – написала глава Лиги безопасного интернета.

Блогер Михаил Литвин ударил болельщика на матче Winline Медиалиги . Во время игры команды Литвина Lit Energy и СКА Басты произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – #######». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА.

Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию

Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?