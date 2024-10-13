Мизулина планирует прийти на Медиалигу: «Руководитель МФЛ пообещал, что Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности»
«Со мной связался руководитель Медийной футбольной лиги, на матче которой инфомошенник Литвин устроил драку. Руководитель организации пообещал, что подобных инцидентов больше не будет, а Литвина привлекут к дисциплинарной ответственности.
Планирую скоро посетить один из матчей», – написала глава Лиги безопасного интернета.
Блогер Михаил Литвин ударил болельщика на матче Winline Медиалиги. Во время игры команды Литвина Lit Energy и СКА Басты произошла потасовка. В конце первого тайма фанатская трибуна СКА начала скандировать: «Литвин – #######». В ответ блогер поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика СКА.
Блогер Литвин врезал фанату СКА: Госдума говорит о закрытии Медиалиги и вводе Fan ID, Мизулина намекает на армию
Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?
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