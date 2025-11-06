«Хихантес» Прокопа сыграет против «Райо де Барселоны» в испанской медиалиге
Команда Прокопа сыграет в испанской медиалиге против «Райо де Барселоны».
Кингс Лига, 5-й тур
9 ноября, воскресенье
«Хихантес» – «Райо де Барселоны», начало в 17:00
Матч пройдет в Барселоне на «КУПРА Арене».
Примечание: время начала матча – московское.
После четырех туров «Райо» на 5-м месте в группе. «Хихантес» – 3-й.
За «Хихантес» выступает экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп. В 2 матчах он забил 2 гола. Он стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике.
«Райо де Барселона» – команда испанского фифера Спурсито (1,6 млн подписчиков на ютубе).
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Кингс Лига
