0

«Хихантес» Прокопа сыграет против «Райо де Барселоны» в испанской медиалиге

Команда Прокопа сыграет в испанской медиалиге против «Райо де Барселоны».

Кингс Лига, 5-й тур

9 ноября, воскресенье

«Хихантес» – «Райо де Барселоны», начало в 17:00

Матч пройдет в Барселоне на «КУПРА Арене».

Примечание: время начала матча – московское.

После четырех туров «Райо» на 5-м месте в группе. «Хихантес» – 3-й.

За «Хихантес» выступает экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп. В 2 матчах он забил 2 гола. Он стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике.

«Райо де Барселона» – команда испанского фифера Спурсито (1,6 млн подписчиков на ютубе).

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Кингс Лига
