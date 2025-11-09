«Диман, ну ты чего? Мы никого не зовем в команду». Маврин об инсайдах Егорова про «Амкал»

Василий Маврин: «Амкал» никому не пишет и никого не зовет.

Хавбек «Амкала» Василий Маврин ответил на заявления президента «БроукБойз » Дмитрия Егорова .

«Увидел, что Егоров говорит, будто «Амкал» кого-то зовет. Никого не зовет «Амкал», никому не пишет. В первый раз об этом слышу, что мы кого-то берем. Диман, ну ты чего?», – сказал хавбек «Амкала ».