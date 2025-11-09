Максим Беляев: «Черчесов увидел меня в сборной в экипировке «Арсенала», сказал переодеться. Я потом на теорию в ней пришел, Набабкин говорит: «Ты с ума сошел?»

Максим Беляев вспомнил историю со Станиславом Черчесовым в сборной России.

«Меня впервые вызвали в сборную в марте 2019 года. А я сразу после матча в экипировке тульского «Арсенала». Я не успел никуда заехать переодеться.

Приезжаю на базу в Новогорск. Меня вызывает Станислав Саламович к себе для знакомства. Я прихожу в экипировке «Арсенала», потому что другой одежды не было. Он показывает на эмблему и спрашивает: «Это что? Ты в какой команде сейчас находишься?» Я отвечаю: «В сборной России. Я первый раз, мне экипировку еще не выдали». Он говорит: «Если бы ты еще из лондонского «Арсенала» приехал. Оставайся, ходи так». Я сказал, что переоденусь.

Летим в Бельгию на первый матч отбора. Чтобы не оставлять вещи на базе, я вместе с экипировкой сборной взял все остальное.

За день до игры нужно было прийти к массажистам. Я сходил на массаж, а до теории осталось пять минут. Я бегом собираюсь, беру олимпийку. А экипировка «Арсенала» похожа по цветам на экипировку сборной. Я накинул ее на себя. Прихожу на теорию. Все сидят в экипировке, как положено, кроме меня.

Меня спасло, что было темно. Меня никто не заметил. После теории я вышел в толпе игроков. Ко мне подошел Кирилл Набабкин и говорит: «Ты с ума сошел? Как Станислав Саламович тебя не увидел?» Если бы заметили, то уже на следующий день вернулся бы в Москву», – сказал защитник СКА, бывший игрок «Локомотива » и тульского «Арсенала».