Дмитрий Егоров: «Амкал» делает предложения всем подряд, хотя я не слышал об их чрезвычайной финансовой стабильности»

Дмитрий Егоров: «Амкал» делает предложения всем подряд.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о трансферной политике «Амкала».

«Главный тренер «Амкала» Виталий Панов в шутку, а может, и нет, звал в команду вратаря Lit Energy Коваля. На это Станос ответил, что им не хватит денег. Деньги – основополагающий двигатель прогресса в медиафутболе.

Впрочем, «Амкал» ходит по рынку и делает предложения всем – от Яка до Коваля, хотя я не слышал сообщений о чрезвычайной финансовой стабильности «Амкала ». Каждый выбирает сам. Считаю, что я поступаю ошибочно, не предлагая того, чего у меня нет. Медиафутбол должен жить именно так», – заявил президент «БроукБойз ».