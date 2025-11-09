Дмитрий Егоров: «Амкал» делает предложения всем подряд, хотя я не слышал об их чрезвычайной финансовой стабильности»
Дмитрий Егоров: «Амкал» делает предложения всем подряд.
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров рассказал о трансферной политике «Амкала».
«Главный тренер «Амкала» Виталий Панов в шутку, а может, и нет, звал в команду вратаря Lit Energy Коваля. На это Станос ответил, что им не хватит денег. Деньги – основополагающий двигатель прогресса в медиафутболе.
Впрочем, «Амкал» ходит по рынку и делает предложения всем – от Яка до Коваля, хотя я не слышал сообщений о чрезвычайной финансовой стабильности «Амкала». Каждый выбирает сам. Считаю, что я поступаю ошибочно, не предлагая того, чего у меня нет. Медиафутбол должен жить именно так», – заявил президент «БроукБойз».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
