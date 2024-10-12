Думал снести лицо Неймару, продавал инфокурсы и сжигал «Мерседес»: кто такой Михаил Литвин?

Злодей дня.

Основатель медийного клуба Lit Energy Михаил Литвин угодил в громкий скандал – ударил по лицу болельщика СКА.

Это популярный блогер: 12,6 млн подписчиков на ютубе, 1,5 млн в телеграм-канале, 15 млн в инстаграме.

Живет очень ярко – и не всегда правильно.

Раньше Литвин рекламировал мошенников. Теперь продает энергетики и создает хиты

Литвин прославился благодаря пранкам и челленджам. В самом популярном видео Литвин сжег свой Мерседес, потому что машина постоянно ломалась, а дилер не мог решить проблему. Ролик набрал 37 миллионов просмотров.

Блогер задержан после драки с фанатом – уже не первый заход Литвина в полицию. В 2018-м его оставили в СИЗО за дикий пранк: полицейские нашли в его BMW девушку без сознания и со следами, похожими на кровь. Литвин так шутил, но на свободу вышел не сразу. Суд назначил ему штраф в тысячу рублей.

Литвин обожает ломать машины на камеру. На Porsche Taycan Turbo S (стоит 13 млн рублей) он протаранил витрину автосалона. В 2022-м взорвал 10-миллионный BMW М5. Не так давно разбил новенький Lamborghini Urus – ради хайпа и продаж энергетика.

В прошлом Литвин рекламировал мошеннические проекты. С 2018-го по 2020-й его команда продавала прогнозы на спорт – месячная подписка на Litvin Stavit стоила 3500 рублей. Выяснилось, что блогер поверил мошенникам, а подписчики лишились денег.

«С вами Литвин – тот человек, который наглым путем ###### [крадёт] просто в открытую деньги у своих любимых подписчиков», – так про себя сказал блогер в одном из роликов.

Еще Литвин запускал инфокурсы – учил, как зарабатывать на криптовалюте и маркетплейсах. Но и эти проекты не задались.

Теперь Литвин зарабатывает по-другому: его энергетики под брендом Lit Energy пользуются бешеным спросом. По-прежнему записывает ролики (провокаций стало заметно меньше) и даже поет. В ноябре опубликовал трек «Жы Ши», который долго держался в чартах.

Мечты о профессиональной карьере не сбылись. А вот в медийном футболе Михаил очень ярок

В детстве Литвин жил в Южно-Сахалинске, занимался футболом и мечтал пробиться в профи. Он даже ездил на просмотр в «Краснодар», но неудачно.

С профессиональной карьерой не сложилось: Литвин переехал в Москву и стал блогером. В 2020-м он создал футбольный клуб «Сахалинец». К родине Литвина отсылало не только название, но и логотип – на нем изобразили маяк Анива, один из символов острова Сахалин. Литвин заявил клуб во Вторую лигу, а весной 2023-го – в Медиалигу.

В третьем сезоне Медиалиги «Сахалинец» добрался до четвертьфинала – проиграли «БейБеги» (0:2). В четвертом – не вышел из группы. Литвин и сам играл – за два сезона МФЛ у него девять матчей и три гола. В феврале 2024-го «Сахалинец» приостановил деятельность – генеральный партнер покинул клуб, а нового не нашлось.

«Мы не прощаемся. В любой момент клуб может возобновить участие в профессиональных турнирах под эгидой РФС, а также в медийном футболе», – сообщили в клубном телеграм-канале.

В июне Литвин объявил о создании нового проекта – клуба Lit Energy. Их сразу пригласили в осенний Кубок Лиги. Литвину помогают звезда медиафутбола Станос и твич-стример Равшан (более 500 тысяч подписчиков). Михаил не стесняется переходов за деньги, спорит с арбитрами на 500 тысяч, а теперь еще и дерется.

Летом 2024-го Литвин на шоу «Вписка» рассказал, что Неймар подкатывал к его девушке Адель: «Он хотел увидеться, приглашал ее в Париж, говорил: «Знаю, какая ситуация в стране, если нужна моя помощь…» Короче, пытался проявить себя, хитрый ### [тип]. А я, московско-сахалинский бродяга, особо не церемонился.

Я сижу и думаю: «### [блин], это будет стремно – поехать к нему в Париж и ##### [лицо] снести». Нет такого, что я фанат или хейтер. Моей девчонке пишет очень популярный тип. Какая-то субординация должна быть. Ты чего пишешь девушке, когда у нее есть молодой человек?»

Пока «снес» лицо только болельщику СКА.

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