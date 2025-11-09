Экс-защитник «Реала» Коэнтрау дебютирует в Кингс Лиге Пике

Бывший защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау дебютирует в Кингс Лиге Жерара Пике за команду El Barrio.

Ранее в Кингс Лиге также дебютировал экс-защитник «Реала» Марсело.

Ожидается, что Коэнтрау дебютирует в Кингс Лиге 9 ноября в игре против Ultimate Mostoles.

Кингс Лига – футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Среди участников – Икер Касильяс (1K), Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь») и другие.