Шера об игроке года в медиафутболе: «Я думаю, Клен. Второй – Скорый, третий – Ряба, четвертый – я»

Шера считает Клена лучшим игрока 2025 года в медиафутболе.

Хавбек ФК «10» Андрей Шерешков рассказал, кого считает лучшим игроком 2025 года в медиафутболе.

– Кто для тебя игрок года?

– Я думаю, Клен. Второй – Скорый, третий – Ряба, четвертый – я. Ряба сильный футболист, вопросов нет. Те качества, которыми он обладает – фантастика. Но его подвело, что у него за пять матчей осени 0 очков по гол+пас, и команда вылетела.

Мы с Кленом на втором месте весной по гол+пас. Осенью Клен один из первых. У нас с Кленом по 12 голевых действий, у Рябы 14, но мы с Кленом провели хорошую осенью. Мы и как команда выступили лучше: у нас трофей и медали, – сказал хавбек ФК «10».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
