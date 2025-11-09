0

Алекс Стиль: «Рассмотрел бы предложение от «Амкала», хотя их аудитория может не понять такой трансфер»

Алекс Стиль: рассмотрел бы предложение от «Амкала».

Экс-игрок 2Drots и «Альфа-Банки» Алекс Cтиль заявил, что рассмотрел бы предложение от «Амкала».

«Я бы рассмотрел предложение «Амкала». Я же перешел в «Банку», а многие говорят, что это фарм-клуб «Амкала». Чувствовал я себя комфортно. Всегда на что-то плохое есть что-то хорошее. Нужно цепляться за хорошее и не обращать внимания на плохое, даже если оно везде.

Например, было видно, что Фикус не хотел со мной здороваться. Но я взрослый человек и у меня свои жизненные понятия, мне на него все равно. У него есть негатив, и он его показывает, но у меня нет на него обиды. Это его право.

Аудитория «Амкала» может не понять мой трансфер, так же как это было с «Банкой». Мы знаем много примеров, когда топовые игроки переходили, но забивали пару голов и становились легендами. Ко всему можно привыкнуть», – заявил экс-игрок «Альфа-Банки».

Напомним, Стиль выступал за 2Drots со второго сезона WINLINE Медиалиги. С 2D хавбек стал двукратным чемпионом МФЛ и выиграл МКС-2023. Прошедший Кубок Медиалиги полузащитник провел в «Альфа-Банке».

Сейчас хавбек выступает за ФК «Черемуха» в любительской лиге М11.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
