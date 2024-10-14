Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Первые итоги недавнего конфликта, который произошел на игре Кубка МФЛ между Lit Energy и СКА (12 октября). Блогер Литвин ударил фаната – оба участника инцидента получили по 13 суток ареста.

Фанаты во время игры обменивались оскорблениями: «Соси СКА» и «Литвин – пидорас». В ответ блогер и президент Lit Energy Михаил Литвин поднялся на трибуну и ударил по лицу болельщика . Позже выяснилось, что это Маугли (Сергей Плынин) – один из старейших фанатов ЦСКА и лидер околофутбольного коллектива «Ярославка». С августа 2024-го он работает в СКА – помогает коммуницировать с болельщиками.

«Да что он там ударил? Ладошкой похлопал, – отреагировал Маугли в суде. – Единственное [в чем я виноват], я ругался матом, да. Ни в каких других действиях не участвовал. Признаю то, что ругался матом. Полностью раскаиваюсь. Посмотрите видео, вот я стою, улыбаюсь, больше я ничего не делал».

Mash пишет, что Литвин в суде извинился: «Правильные мысли приходят после случившегося. Времени отмотать нет. Если бы отмотать, не сделал бы так. Вину признаю. Больше такого не повторится, ваша честь».

Но 13 суток ареста для него это еще не все последствия.

Медиалига выписала дисквалификацию на полгода

Телеграм-канал «Телегрант» приводит слова президента Медиалиги Николая Осипова :

«Мы отстранили игрока на полгода. Такой агрессии нет оправдания и места на нашем турнире. Литвин принес нам извинения. Лига в будущем собирается еще более внимательно отнестись к вопросам морально-этической стороны. По произошедшему случаю к нам со стороны правоохранительных органов вопросов не было».

После инцидента МФЛ планирует наказывать команды, чьи болельщики с трибун используют нецензурные выражения. В лиге готовят ряд дисциплинарных положений, где будет введена система штрафов и последующей дисквалификации для клубов за подобные нарушения.

«Обратились к военному прокурору для медкомиссии». Литвина могут забрать в армию, Мизулина вспомнила про покупку военного билета

Дискуссию о возможной отправке Литвина в армию запустила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина : «Создатель дурацкого тренда про кондиции, инфомошенник Литвин снова подает плохой пример молодежи – он устроил драку с фанатами во время матча. Интересно, а этот драчун служил в армии?»

К следующему посту Мизулина прикрепила видео, на котором Литвин хвастается покупкой военного билета: «Интернет помнит все».

Следом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о намерении организовать для блогера медкомиссию:

«Екатерина Мизулина выставила ролик, в котором Литвин говорит, что купил военный билет. Он сам это говорит на видео, никто за него не говорит. Что это значит? Что был сговор, в который вошли две стороны – как Литвин, так и тот, кто ему помогал приобрести этот билет.

Мы, в свою очередь, сегодня обратились к военному прокурору с просьбой провести заново медкомиссию Литвина, осмотреть его для пригодности к армии. Как практика показывает, когда такие дельцы покупают военные билеты, они таким образом хотят откосить от долга перед Родиной, придумывают болячки, болезни непонятные.

Может, мы ошибаемся и у него есть какая-то врожденная болезнь, которая не позволяет пойти в армию. А если друг окажется так, что он здоров и ему выдали билет, здесь могут возбудить уголовное дело, провести проверку по данному факту. К комиссии, которая выдавала билет, тоже могут быть вопросы».

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