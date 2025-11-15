Мозгов набрал 19 очков в матче плей-офф Media Basket. Его команда пробилась в 1/4 финала

Команда Тимофея Мозгова Rocket Team вышла в 1/4 финала Media Basket.

Команда бывшего игрока НБА Тимофея Мозгова Rocket Team пробилась в 1/4 финала Лига Ставок Media Basket .

Сегодня Rocket Team играла против команды музыкального продюсера Текилы T-Squad (38:29). Тимофей набрал 19 очков – больше всех среди игроков обеих команд. Также у центрового 6 подборов и 1 блокшот.

Мозгов присоединился к Rocket Team в октябре 2024-го, перед четвертым сезоном. «Рокеты» – команды музыкального лейбла Rocket Music, которым руководит ЮрКисс. В четвертом сезоне Media Basket Rocket Team дошла до 1/2 финала и проиграла Hoops.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.