Маврин об Ивахнове: «Лучше остаться в «Амкале» и в Медиалиге, чем ехать во Вторую лигу»

Василий Маврин: Ивахнову лучше остаться в «Амкале».

Полузащитник «Амкала» Василий Маврин считает, что экс-нападающему «Мурома» Матвею Ивахнову не стоит возвращаться во Вторую лигу.

«По-моему, если у Матвея Ивахнова не будет шанса перейти в клуб Первой лиги, то во Вторую лигу я бы ему не советовал возвращаться. Лучше остаться в «Амкале» и в Медиалиге – провести сезон с удовольствием и пользой. Тогда он будет больше на слуху и сможет лучше себя проявить, нежели во Второй лиге», – заявил хавбек «Амкала ».

Ивахнов перешел в «Амкал» на ближайшие два месяца для поддержания формы. Форвард сыграет в WINLINE Суперкубке Медиалиги 22-23 ноября. После он продолжит карьеру в профессиональном футболе.

Последним клубом форварда был «Муром» из Второй Лиги. Ранее он выступал за «Факел», «Текстильщик», «Сокол» и другие команды. На счету нападающего 12 матчей в РПЛ.

