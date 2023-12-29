Финито о лейкозе: «Был удивлен, что это лечится. Врачи – главные люди для меня в 2023 году»

Финито дал совет людям, столкнувшимся с недугом, с которым борется он.

В марте у футболиста «Амкала» обнаружили лейкоз. 12 апреля Никита объявил о ремиссии.

«Для меня было удивительно, что это лечится. Все это на контроле, в том числе и государства, потому что лечишься ты по полису.

Первый мой совет [столкнувшимся с таким недугом] – слушайтесь врачей. Наверное, мне повезло с врачом. Специалисты у нас есть не только в Москве – полный порядок с этим в Санкт-Петербурге, крупных городах Сибири.

Врачи – главные люди для меня в этом году. То, как они ориентируются в темном лесу, в котором находимся мы, это полный восторг. Я безумно благодарен всем, кто работал и продолжает работать со мной», – сказал игрок « ».