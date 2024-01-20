Николай Осипов: «Весь призовой фонд Winline Суперкубка МФЛ мы отдадим Финито, Эрику и Диме Кортаве»

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Николай Осипов рассказал, куда потратят призовой фонд Winline Суперкубка МФЛ.

 – Какой приз будет для победителя Winline Суперкубка МФЛ?

– Каждый год мы начинаем с больших и интересных активностей. В том году это был матч сборной МФЛ против «Крыльев Советов». В этом году – Суперкубок в Абу-Даби, где никто из медиакоманд никогда не играл.

Прошлый сезон начинали с печальных новостей о болезни Финито. Все средства с матча против «Крыльев Советов» мы отдали на помощь Никите.

В этом году история точно такая же.  Весь призовой фонд Суперкубка мы отдадим Финито и Эрику 2Drots. Я думаю, что еще и Диме Кортаве. Его семья понесла тяжелую утрату в начале этого года из-за заболевания, название которого уже не хочется упоминать. И так о нем было слишком много сказано.

Команды не получат никаких призов, за исключением очень красивого трофея. Мы его скоро представим. Он изготавливался во Франции. И команда победитель получит статус лучшей команды 2023 года. Мне кажется, это дороже денег.

– На каком стадионе будет проходить Суперкубок?

Мы хотим успеть посетить несколько локаций. В связи с тем, что у нас идет пересечение со сборами национальных команд, многие стадионы сомневаются, давать ли нам возможность играть.

У нас сейчас есть три локации: две в Дубае и одна в Абу-Даби. Мы определимся, где сыграем, уже ближе к полуфиналам Суперкубка. Сейчас там проводят сборы «Родина», «Спартак» и «Зенит». Три локации у нас забронированы, как минимум на двух из них мы точно сыграем. Это красивые и очень атмосферные стадионы, – сказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

Эрик рассказал, что у него случился рецидив болезни. Блогер борется с опухолью.

Ранее о рецидиве лейкоза сообщил защитник «Амкала» Финито.

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