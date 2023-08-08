«Леша подарил мне вторую жизнь». Финито сообщил, что клетки брата приживаются в его организме

Финито поблагодарил брата, ставшего для него донором стволовых клеток.

В марте у 30-летнего футболиста « » был выявлен острый миелоидный лейкоз.

«28 июня мне провели трансплантацию стволовых клеток с целью вылечить острый лейкоз. Донором выступил мой старший брат Леха. Сразу скажу, что с ним все в порядке, чтобы вы не переживали, для него эта процедура прошла абсолютно безвредно.

А сегодня пришли результаты теста на химеризм, которые показали, что моя кровь на 99% теперь такая же, как и у брата. Это признак того, что его клетки приживаются в моем организме, и они будут его лечить, в том числе и от лейкоза. Очередной важный этап пройден, но это еще не конец, продолжаем хилиться.

На фото мне 3 года, а Леше 14. Он долго выпрашивал у родителей братика. И теперь, спустя столько лет, он подарил мне вторую жизнь. Спасибо, брат, люблю тебя!» – написал Финито.