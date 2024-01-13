Игроки «ФК» Банка вышла на игру против Амкара» в футболках в поддержку Финито и Эрика

Теги Амкар Вторая лига Б товарищеские матчи Амкал Winline Медиалига Финито Эрик 2Drots Медиафутбол

Игроки «ФК» Банка вышла на матч против Амкара» в специальных футболках.

На них изображены фотографии и слова поддержки в адрес защитнику «Амкала» Финито, который борется с лейкозом, и полузащитника 2Drots Эрика, у которого опухоль в голове.

Оба футболиста на неделе сообщили о рецидивах.

ФК «Банка» – команда, созданная из игроков, которые на входят в основной состав «Амкала» и других медиафутбольных клубов.

«Амкар» наконец сыграет с «Амкалом»! Матч пройдет 13 января в Москве
 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фраза "Сел на банку" приобретает новый смысл.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий