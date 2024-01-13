Игроки «ФК» Банка вышла на игру против Амкара» в футболках в поддержку Финито и Эрика

Игроки «ФК» Банка вышла на матч против Амкара» в специальных футболках.

На них изображены фотографии и слова поддержки в адрес защитнику «Амкала» Финито, который борется с лейкозом, и полузащитника 2Drots Эрика, у которого опухоль в голове.

Оба футболиста на неделе сообщили о рецидивах.

ФК «Банка» – команда, созданная из игроков, которые на входят в основной состав «Амкала» и других медиафутбольных клубов.

«Амкар» наконец сыграет с «Амкалом»! Матч пройдет 13 января в Москве

