Игроки «ФК» Банка вышла на игру против Амкара» в футболках в поддержку Финито и Эрика
Игроки «ФК» Банка вышла на матч против Амкара» в специальных футболках.
На них изображены фотографии и слова поддержки в адрес защитнику «Амкала» Финито, который борется с лейкозом, и полузащитника 2Drots Эрика, у которого опухоль в голове.
Оба футболиста на неделе сообщили о рецидивах.
ФК «Банка» – команда, созданная из игроков, которые на входят в основной состав «Амкала» и других медиафутбольных клубов.
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