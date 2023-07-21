«Я перенес трансплантацию костного мозга. Чувствую себя нормально». Больной лейкозом защитник «Амкала» Финито о самочувствии

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Финито рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга .

«Я перенес трансплантацию костного мозга. Чувствую себя нормально. Саму пересадку тоже перенес нормально, без каких-либо серьезных осложнений. Немножко приболел, в больнице потемпературил, но не более того.

Пока что где-то 20-й или 22-й день после пересадки. Видимо, костный мозг приживается окей, потому что показатели крови растут. Сейчас постепенно, поэтапно буду проходить этот процесс. Впереди 30-й день после трансплантации. [Предстоят] определенные анализы. Все будут смотреть, сравнивать, узнавать как все приживается.

Пока что я выписан, состояние мое окей, чувствую себя нормально. Продолжаю работать теперь над тем, чтобы не подхватить никаких болячек на фоне ослабленного иммунитета и предотвратить развитие РТПХ (реакция трансплантата против хозяина), чтобы костный мозг не начал меня гасить», – рассказал защитник «Амкала».

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1 комментарий

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& Co1366
Дай Бог тебе здоровья 🚩 Лейкоз преодолеть невероятно сложно.
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