«Я перенес трансплантацию костного мозга. Чувствую себя нормально». Больной лейкозом защитник «Амкала» Финито о самочувствии

Финито рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга .

«Я перенес трансплантацию костного мозга. Чувствую себя нормально. Саму пересадку тоже перенес нормально, без каких-либо серьезных осложнений. Немножко приболел, в больнице потемпературил, но не более того.

Пока что где-то 20-й или 22-й день после пересадки. Видимо, костный мозг приживается окей, потому что показатели крови растут. Сейчас постепенно, поэтапно буду проходить этот процесс. Впереди 30-й день после трансплантации. [Предстоят] определенные анализы. Все будут смотреть, сравнивать, узнавать как все приживается.

Пока что я выписан, состояние мое окей, чувствую себя нормально. Продолжаю работать теперь над тем, чтобы не подхватить никаких болячек на фоне ослабленного иммунитета и предотвратить развитие РТПХ (реакция трансплантата против хозяина), чтобы костный мозг не начал меня гасить», – рассказал защитник «Амкала».