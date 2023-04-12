У Финито наблюдается ремиссия. Первая победа легенды «Амкала» в борьбе с лейкозом!
Сегодня Никита сообщил, что у него диагностировали гематологическую ремиссию ОЛ.
Игрок уже отправился на домашнее лечение, а сегодня посетил тренировку «Амкала».
«Это еще не полное излечение, а лишь остановка криза (то есть сейчас на фоне терапии показатели крови пришли в норму). Но уже победа и возможность нормально жить дома», – написал врач женского «Спартака» Артем Рыженко, работавший в «Амкале».
Ранее сообщалось, что Никите потребуется пересадка костного мозга.
Сборная Медиалиги и «Крылья Советов» провели благотворительный матч в поддержку Финито и сбора денежных средств. В общей сложности было собрано 670 400 рублей: 335 200 рублей с билетов, а партнер Медиалиги Winline удвоил сумму.
У легенды «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Футболист пройдет химиотерапию
1 комментарий