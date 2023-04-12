У Финито наблюдается ремиссия. Первая победа легенды «Амкала» в борьбе с лейкозом!

Теги Амкал Здоровье Winline Медиалига Финито Медиафутбол

Сегодня Никита сообщил, что у него диагностировали гематологическую ремиссию ОЛ.

Игрок уже отправился на домашнее лечение, а сегодня посетил тренировку «Амкала».

«Это еще не полное излечение, а лишь остановка криза (то есть сейчас на фоне терапии показатели крови пришли в норму). Но уже победа и возможность нормально жить дома», – написал врач женского «Спартака» Артем Рыженко, работавший в «Амкале».

Ранее сообщалось, что Никите потребуется пересадка костного мозга.

Сборная Медиалиги и «Крылья Советов» провели благотворительный матч в поддержку Финито и сбора денежных средств. В общей сложности было собрано 670 400 рублей: 335 200 рублей с билетов, а партнер Медиалиги Winline удвоил сумму. 

У легенды «Амкала» Финито обнаружили рак крови. Футболист пройдет химиотерапию

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дронреш
Здоровья ему
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий