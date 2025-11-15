Тошич рассказал, как Хонду не пустили в клуб из-за обуви: «Мне пофигу, что ты игрок ЦСКА и сборной Японии. В этих ботинках ты не пройдешь»

Зоран Тошич: Хонду не пустили в клуб из-за обуви .

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за СКА, рассказал, как экс-игрока сборной Японии Кейсуке Хонду не пустили в клуб.

«Россия специфичная. Вот если я в Сербии, будучи игроком ЦСКА, поехал в какой-то ресторан или на дискотеку, это бы сразу все знали. Журналисты в том числе. Но в России такого не ощущал. И меня это удивило.

Мы однажды праздновали какую-то победу и поехали в клуб «Империя». Мы стояли в очереди с Хондой. И человек на фейсконтроле говорит Кейсуке: «А! В этих ботинках ты не пройдешь».

А с нами стоит человек, который постарше нас. Он говорит охраннику: «Ты в курсе, сколько стоят эти ботинки?» Они высокие. Модель такого грязного цвета. Ботинки стоят полторы-две тысячи долларов. Мы ему говорим: «Чувак, ты вообще в курсе, что это Хонда, игрок ЦСКА и сборной Японии?» – «Мне пофигу. Сегодня ты не пройдешь», – рассказал хавбек СКА.