«Пока все ок, чувствую себя нормально». Финито о здоровье

Финито рассказал, как проходит его лечение от лейкоза.

«Со здоровьем все более-менее неплохо. Результатов пункции еще не знаю, но, думаю, там все в порядке.

Отвечая на вопрос «вылечился ли я?», процесс продолжается. В больницу гоняю, анализы сдаю каждую неделю, пункцию делаем каждый месяц, с врачами контролируем, чтобы все было хорошо. И так до следующего лета. Пока все ок, чувствую себя нормально.

Психологически трудно иногда, ограничения напрягают, гулять охота, но погода коварная, заболеть боюсь. Уже и тренироваться даже хочется, но понимаю, что всему свое время.

Не за тем я от смертельной болячки убегал, чтобы как-то нелепо все отпустить сейчас», – написал защитник « ».

Весной у диагностировали лейкоз. Летом ему сделали пересадку костного мозга. Донором стал его родной брат.