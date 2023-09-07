Директор по мероприятиям РФС Терешин о 2Drots в РПЛ: «Не уверен, что ребятам нужно создавать профессиональный клуб и идти на лицензирование»

Кирилл Терешин высказался о желании 2Drots получить уайлд-кард в Мир РПЛ.

«Самураи» победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Кубка.

– Есть ли желание, чтобы 2Drots четвертый раунд Кубка России сыграли не в Москве?

– У нас будет слепая жеребьевка в этой стадии, вступают в борьбу клубы ФНЛ. Пацаны сделали уже большую историю. Через три шага уже плей-офф с клубами РПЛ Пути регионов. Это для меня сюрреализм.

Я за то, чтобы они играли в регионе. Я посмотрел, как они работают с аудиторией, с болельщиками. Многим клубам низших дивизионов нужно поучиться этому. Это клиентоориентированный подход, конкретный маркетинг.

Они целую игру стояли с ними, распевали кричалки, заводили, а после матча ко всем болельщикам подошли. Футбол для людей, для болельщиков. Они заново показывают это тем людям, кто перестал в это верить. Они вовлекают молодежь. Они делают большое дело. Молодцы.

– Хотели бы вы, чтобы 2Drots дали уайлд-кард в РПЛ?

– Участие в регулярном чемпионате и с Кубком России – это чуть разные величины, разные требования к клубу. Не уверен, что ребятам вообще нужно создавать полноценный профессиональный клуб и идти на лицензирование.

Это другие масштабы, другие траты, другая ответственность, другой кадровый персонал, обучение и так далее. Возможно, увязнув в это, они забудут про контент.

К профессиональному футболу нужно подойти, если они к этому подойдут системно, то я буду только рад, но, наверное, пока рано об этом говорить, – сказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.

Президент 2Drots Некит: «Дудь* же спрашивает: «Что ты скажешь Путину?» Я скажу: «Дай нам уайлд-кард в РПЛ, пожалуйста»

*Юрий Дудь – признан иноагентом.