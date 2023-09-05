«Перенос в Белокаменку не был инициативой РФС, решение приняли на другом уровне. По лицам игроков было понятно их отношение». Чепурин о матче в сухом доке
Комментатор Okko Павел Чепурин высказался о матче в сухом доке в Кубке России.
2Drots победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Фонбет Кубка России.
«Нельзя не отметить усилия РФС по продаже публике этого события. Но мне показалось, что даже по лицам самих футболистов перед матчем было понятно, как они относятся к этому мероприятию.
Вместо переполненных трибун в Кирове мы наблюдали за каменными стенами дока и зевающими работниками предприятия, которые были главными бенефициарами всего действия: они получили халявные 2 часа отдыха посреди рабочего дня.
Понятно, что перенос матча в Белокаменку не был инициативой РФС – решение принималось на совершенно другом уровне. Как и в случае с Fan ID, руководители футбольного союза должны были все красиво обставить.
Отсюда взялись и заявления о том, что это «настоящая романтика футбола» и целое историческое достижение, достойное Книги рекордов Гиннесса; и оплаченный перелет для болельщиков, и матч 2Drots с ФК «Деньги» в Кирове в рамках МФЛ, который как бы должен компенсировать перенос обделенным кировчанам.
Конечно, лучше так, чем вообще не задумываться о комфорте зрителей и о том, как это все выглядит со стороны. Но разве оно того стоило?
Я писал у себя в телеграмм-канале, что и за рубежом пейзажи некоторых матчей иногда выглядят не очень: и бульдозеры с экскаваторами на стадионе «Клермона» ездят, и сцена за воротами на стадионе «Велеса» стояла. Но это все была вынужденная и временная мера, а здесь – насажденная необходимость с благородной целью популяризации футбола.
Но вопрос – популяризации среди кого? Кировчан, которых лишили яркого матча на родине? Или мурманцев, которых просто так на закрытый режимный объект (этот самый док) никто не пустит? И что будет дальше с этим полем? Непонятно.
Радостно одно: «дроты» идут дальше и пишут новую историю, где бы этот матч не проходил», – рассказал комментатор Okko и Winline Медиалиги и голкипер медиафутбольного клуба «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports.ru Денису Смирнову.
«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России
Я думаю Митрофанов с Алаевым согласовали это с уефа и фифа те дали отмашку и все закрутилось как снежинки зимой на земле Мурманской.
Стишок это когда много больше букв и слов.