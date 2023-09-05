«Перенос в Белокаменку не был инициативой РФС, решение приняли на другом уровне. По лицам игроков было понятно их отношение». Чепурин о матче в сухом доке

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Вторая лига Б Динамо Киров Эгриси 2Drots Winline Медиалига ФК Деньги «Чепа» Павел Чепурин Медиафутбол

Комментатор Okko Павел Чепурин высказался о матче в сухом доке в Кубке России.

2Drots победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Фонбет Кубка России.

«Нельзя не отметить усилия РФС по продаже публике этого события. Но мне показалось, что даже по лицам самих футболистов перед матчем было понятно, как они относятся к этому мероприятию.

Вместо переполненных трибун в Кирове мы наблюдали за каменными стенами дока и зевающими работниками предприятия, которые были главными бенефициарами всего действия: они получили халявные 2 часа отдыха посреди рабочего дня.

Понятно, что перенос матча в Белокаменку не был инициативой РФС – решение принималось на совершенно другом уровне. Как и в случае с Fan ID, руководители футбольного союза должны были все красиво обставить.

Отсюда взялись и заявления о том, что это «настоящая романтика футбола» и целое историческое достижение, достойное Книги рекордов Гиннесса; и оплаченный перелет для болельщиков, и матч 2Drots с ФК «Деньги» в Кирове в рамках МФЛ, который как бы должен компенсировать перенос обделенным кировчанам.

Конечно, лучше так, чем вообще не задумываться о комфорте зрителей и о том, как это все выглядит со стороны. Но разве оно того стоило?

Я писал у себя в телеграмм-канале, что и за рубежом пейзажи некоторых матчей иногда выглядят не очень: и бульдозеры с экскаваторами на стадионе «Клермона» ездят, и сцена за воротами на стадионе «Велеса» стояла. Но это все была вынужденная и временная мера, а здесь – насажденная необходимость с благородной целью популяризации футбола.

Но вопрос – популяризации среди кого? Кировчан, которых лишили яркого матча на родине? Или мурманцев, которых просто так на закрытый режимный объект (этот самый док) никто не пустит? И что будет дальше с этим полем? Непонятно.

Радостно одно: «дроты» идут дальше и пишут новую историю, где бы этот матч не проходил», – рассказал комментатор Okko и Winline Медиалиги и голкипер медиафутбольного клуба «Эгриси» в интервью корреспонденту Sports.ru Денису Смирнову.

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России

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12 комментариев

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Bello Jiafra
не "мурманцы", а "мурманчане". куда вы все лезете?
+18
-3
+15
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igls54
Просто кто-то перепутал Белокаменку с белокаменной
+7
-2
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Катя_СПб
Ответ Bello Jiafra
не "мурманцы", а "мурманчане". куда вы все лезете?
В Белокаменной московцы, а в Белокаменке - мурманцы А в Белокурихе -беломорокурильцы.
+6
-2
+4
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Михо
Чиновники решили никого не спросили. Стишок на все случаи жизни
+3
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alkidamant
Постоянное нытье - это не критика, а образ жизни
+3
-1
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Павел Чепурин
Ответ Bello Jiafra
не "мурманцы", а "мурманчане". куда вы все лезете?
Обожаю катойконимы!
+2
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+2
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Красная стрела
"получили два халявных часа". Да твоя работа, в сравнении с ними, халява вообще.
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
А кто же тогда организовал это если не рфс и РПЛ?
Я думаю Митрофанов с Алаевым согласовали это с уефа и фифа те дали отмашку и все закрутилось как снежинки зимой на земле Мурманской.
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reverence
Ответ Михо
Чиновники решили никого не спросили. Стишок на все случаи жизни
РФС когда-то думал не о своей выгоде?
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Lyelik
Ответ Михо
Чиновники решили никого не спросили. Стишок на все случаи жизни
Это рифма.
Стишок это когда много больше букв и слов.
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