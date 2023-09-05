Президент 2Drots Некит о Гаучо: «10 млн евро точно можно получить! Не готовы отпустить его, но Роналду тоже уходил в «Реал»

Президент 2Drots Некит оценил трансферную стоимость нападающего команды Гаучо.

23-летний ганский форвард в трех матчах Фонбет Кубка России забил два гола, сделал голевую передачу и заработал пенальти.

«Самураи» победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Кубка.

– – игрок, который делает результативное действие в каждом матче Кубка. Есть ли спрос от профессиональных клубов, кто-то уже связывался?

– Нет, пока никто не связывался. Конечно, мы не готовы его отпустить, но и Роналду переходил в «Реал». Если кому-то интересно, то можем договориться.

– Какая у Гаучо трансферная стоимость?

– Не знаю, можно рассчитывать, ну, 10 миллионов евро 100% можно получить! А почему нет? – заявил Некит.

Он работал в «Пятерочке» и никогда не играл в профи. Сегодня его гол вывел 2Drots в 1/32 Кубка России

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