Президент 2Drots Некит о Гаучо: «10 млн евро точно можно получить! Не готовы отпустить его, но Роналду тоже уходил в «Реал»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Первая лига 2Drots Winline Медиалига Гаучо Никита «Персона года» Панасюк Медиафутбол

Президент 2Drots Некит оценил трансферную стоимость нападающего команды Гаучо.

23-летний ганский форвард в трех матчах Фонбет Кубка России забил два гола, сделал голевую передачу и заработал пенальти.

«Самураи» победили «Динамо» Киров (2:0) и стали первой медийной командой, пробившейся в 4-й раунд Кубка.

Гаучо – игрок, который делает результативное действие в каждом матче Кубка. Есть ли спрос от профессиональных клубов, кто-то уже связывался?

– Нет, пока никто не связывался. Конечно, мы не готовы его отпустить, но и Роналду переходил в «Реал». Если кому-то интересно, то можем договориться.

– Какая у Гаучо трансферная стоимость?

– Не знаю, можно рассчитывать, ну, 10 миллионов евро 100% можно получить! А почему нет? – заявил Некит.

Он работал в «Пятерочке» и никогда не играл в профи. Сегодня его гол вывел 2Drots в 1/32 Кубка России

«Если наверху решили, нельзя ударить в грязь лицом». Я съездил в заполярный док на Кубок России

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
tommy_hell_trigger
Шиза конкретная
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
reverence
Если он хорошо себя проявил на уровне пфл, то это сразу 10 млн евро?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zidan4ik
Там же есть вкладка медиа шлак зачем это Гивно вкидывать в раздел футбол?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ранальду с пивком
Ответ reverence
Если он хорошо себя проявил на уровне пфл, то это сразу 10 млн евро?
Если игрок хорошо себя проявил на уровне ПФЛ , то это 150 тысяч евро максимум и место в резерве клуба РПЛ второй восьмерки с последующей арендой в ФНЛ (и это максимум , если что-то разглядели в игроке)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Недавно была новость, что футболиста купили за железный контейнер. В принципе за этого медиафутболера могут предложить тоже контейнер
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spartakus1984
Действительно медиа-веселая лига приколов)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cearvm
У него контракт-то хоть есть? Настоящий, не на конфетном фантике)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Нейтральный критик
Президент команды из соседнего двора утверждает, что его кореш Леха Кривой стоит 20 лямов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Marienburg
— Как обычно, в «Националь», или в «Эль Гаучо»?
— Сегодня — в военкомат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
reverence
Ответ Spartakus1984
Действительно медиа-веселая лига приколов)
забрала статус "лиги приколов"?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий