«Критики пусть сначала что-нибудь сделают. А то по мячу не могут ударить, но им все не нравится». Вице-президент РФС Соловьев о новых форматах Кубка

Теги ФОНБЕТ Кубок России РФС Вторая лига Б Динамо Киров Денис Соловьев 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Вице-президент РФС Соловьев ответил на критику новых форматов Кубка России.

Игра 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» (2:0) прошла в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке.

– В таком случае, можно ли воспринимать Кубок России как площадку для экспериментов?

– Новые форматы обкатываются, и в этом цель РФС, чтобы кубок начал максимально привлекать внимание.

– Критики спрашивают, кому вообще нужно проведение этого матча?

– Вот те, кто критикуют, пусть попробуют сначала что-нибудь сделать, а потом начнут критиковать. А то сидят люди, которые никогда в жизни ничего не делали, по мячу не могут ударить, но им все не нравится.

Им не нравится, что будет ту игра, что будут дополнительные поля в Мурманске и Кирове, ничего не нравится. А почему? А потому что! Это тоже мнение, и они на него имеют право.

Навязывать свою точку зрения можно только тогда, когда ты сам что-то делаешь. А если ты ее навязываешь, но при этом ничего не делаешь, то это не совсем корректно.

Все это нужно для развития футбола, который находится в конкуренции с разными шоу. Чтобы было интересно человеку смотреть матч, ему нужно создать шоу, – сказал Денис Соловьев.

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24 комментария

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nurlan-zenit
Еще один «весёлый» персонаж с неадекватными высказываниями по фамилии Соловьев…
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JENNINGS
Есть ли хоть 1 нормальный человек с фамилией Соловьёв?
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Alexey Shiryaev
Типичный быдло-чиновник в типичной путинской России. Сам ни разу не имеющий отношения к футболу, при этом считающий, что может на всех наезжать и оскорблять. Куда мы пришли.
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Фут.Боль
Посмотрел биографию данного "футболиста".Думаю, он мяч только на картинках видел.
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Peter Parker
Ответ JENNINGS
Есть ли хоть 1 нормальный человек с фамилией Соловьёв?
Ну, Сергей Михайлович ничего такой был.
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Ебздрогыч
Это новый друг Мостового? Тренер пусть чеканить научится, критики пусть по мячу ударят...
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Гамарджоба Генацвале
Кто в док с мячом придет, тот по нему должен и ударить.
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Vatikan
Ответ Заборостроитель
А корочка есть?
Корочки нет, но могу чеканить!
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Peter Parker
Соловьев пусть сначала комментарии попробует писать на спортсе. А то даже пару плюсов набрать не может, но ему все не нравится.
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Игорь Пичугин
Ответ JENNINGS
Есть ли хоть 1 нормальный человек с фамилией Соловьёв?
Был какой-то футболер вроде Ванька звали, из Динамо в Зенит убежал.
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Mechel**
Соловьев, когда даёт оценку кино или критикует фильм сделал для начала что-нибудь? Может театральный закончил или режиссёрские курсы? Поэтому закрыл бы рот и не позорился
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waleri
В Белокаменке планируют серьезно развивать футбол? Может для начало возродить большой футбол в областном центре Заполярья, нет? Сравните уровень развития инфраструктуры и отношение к футболу в Мурманске и соседней Норвегии со схожим климатом (Буде, Тромсе).
Что касается формата турнира то это профанация самого понятия Кубка - игры на вылет от и до. Впрочем, ничего удивительного, если такие персонажи рулят РФС.
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Hitgoe Himgob
Ответ Vatikan
Корочки нет, но могу чеканить!
тогда чекань весь срок контракта
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bo_larson
Ответ Peter Parker
Где связь между ударами по мячу и созданием/реформированием турнира?
Где-то в его гениальной голове...
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Vatikan
Ответ Заборостроитель
Ну, это несерьезно, так не пойдет!
Ну почему? :(
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Заборостроитель
Ответ Vatikan
Корочки нет, но могу чеканить!
Ну, это несерьезно, так не пойдет!
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Н.Ф.
Ответ Peter Parker
Ну, Сергей Михайлович ничего такой был.
Сергей Александрович Соловьёв (1915-1967).
Легенда московского "Динамо".
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Заборостроитель
Ответ Vatikan
Я могу ударить по мячу!!!
А корочка есть?
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НеПотерплю!
Интересно, Владимир Владимирович может по мячу нормально ударить?) Он ведь тоже, так сказать, диванный болельщик, о)
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Mohnatiy
Ну, короче, соловьёв, он и есть соловьёв, хоть и не тот...
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Заборостроитель
Тренеры по мячу не били, критики по мячу не ударили, и игроки по мячу попасть не могут. Это наш футбол!
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Peter Parker
Где связь между ударами по мячу и созданием/реформированием турнира?
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Hitgoe Himgob
Вот это бездарное нечто ВП нашего российского футбола? Слов нет
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Vatikan
Я могу ударить по мячу!!!
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