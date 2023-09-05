«Критики пусть сначала что-нибудь сделают. А то по мячу не могут ударить, но им все не нравится». Вице-президент РФС Соловьев о новых форматах Кубка
Вице-президент РФС Соловьев ответил на критику новых форматов Кубка России.
Игра 3-го раунда Фонбет Кубка России между 2Drots и кировским «Динамо» (2:0) прошла в поселке Белокаменка в Мурманской области на специально подготовленном поле в сухом доке.
– В таком случае, можно ли воспринимать Кубок России как площадку для экспериментов?
– Новые форматы обкатываются, и в этом цель РФС, чтобы кубок начал максимально привлекать внимание.
– Критики спрашивают, кому вообще нужно проведение этого матча?
– Вот те, кто критикуют, пусть попробуют сначала что-нибудь сделать, а потом начнут критиковать. А то сидят люди, которые никогда в жизни ничего не делали, по мячу не могут ударить, но им все не нравится.
Им не нравится, что будет ту игра, что будут дополнительные поля в Мурманске и Кирове, ничего не нравится. А почему? А потому что! Это тоже мнение, и они на него имеют право.
Навязывать свою точку зрения можно только тогда, когда ты сам что-то делаешь. А если ты ее навязываешь, но при этом ничего не делаешь, то это не совсем корректно.
Все это нужно для развития футбола, который находится в конкуренции с разными шоу. Чтобы было интересно человеку смотреть матч, ему нужно создать шоу, – сказал Денис Соловьев.
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Что касается формата турнира то это профанация самого понятия Кубка - игры на вылет от и до. Впрочем, ничего удивительного, если такие персонажи рулят РФС.
Легенда московского "Динамо".